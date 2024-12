Hospital da Criança é pioneiro na oferta de Sala de Apoio à Amamentação

O Hospital da Criança (HC) Dr. José Machado de Souza conta com uma Sala de Apoio à Amamentação a partir desta sexta-feira, 13. O local, reservado para funcionárias e acompanhantes dos pacientes da unidade, foi entregue pelo secretário de Estado da Saúde (SES), Cláudio Mitidieri, e pela secretária de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri. A iniciativa é pioneira no estado, e tem o intuito de garantir um espaço seguro para as acompanhantes de pacientes e funcionárias esvaziarem as mamas, armazenando o leite em frascos esterilizados, e em outro momento oferecê-lo aos filhos.

A novidade conta com a parceria do Banco de Leite Humano Marly Sarney, que funciona ao lado do Hospital da Criança. O Banco de Leite cumpre a função de coleta, processamento e distribuição de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso que não podem ser alimentados pelas próprias mães, além de atendimento para apoio e orientação para o aleitamento materno.

De acordo com o secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri, esse é mais um cuidado do Governo do Estado com a Primeira Infância. “Hoje é um grande dia para o nosso estado. Graças à parceria entre a Saúde e a Assistência Social conseguimos entregar este espaço confortável, dedicado àquelas mães que trabalham aqui, bem como às acompanhantes dos pacientes que eventualmente tenham os seus filhos internados aqui no hospital”, disse.

O gestor destacou ainda que esse foi um projeto-piloto, e que a SES tem a pretensão de entregar salas de amamentação em outras unidades com internamento pediátrico. “É muito importante termos esse cuidado, pois é um incentivo ao aleitamento, garantindo um desenvolvimento saudável às nossas crianças”, completou Cláudio.

A secretária de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, considerou que a entrega da Sala da Amamentação representa um avanço no cuidado com a Primeira Infância. “Esta é a primeira sala, é algo marcante. A gente começa a trazer para a sociedade e mostrar a importância de lugares reservados ao aleitamento. O espaço está lindo e muito aconchegante”, pontuou.

Funcionamento

A sala está disponível no HC e conta com profissionais capacitados pelo Banco de Leite Humano para auxiliar as pessoas que precisarem do espaço. A superintendente do Hospital, Catharina Costa, assegurou que a intenção é que não haja quebra no período de amamentação das crianças. “Nosso objetivo é ser apoio para que a amamentação se prossiga pelo maior tempo possível”, afirmou.

Para a mulher ter acesso, basta procurar a recepção 2 do Hospital da Criança, identificar-se e seguir para a Sala de Amamentação. Já a mãe usuária do serviço deve entrar em contato com a equipe da Enfermagem para relatar a sua necessidade de usar o espaço, e o profissional irá orientá-la até o espaço reservado para a amamentação e ordenha de leite.

“Essa mulher será orientada tanto no momento da pega da criança no peito, como no esvaziamento da mama, e ainda captar uma possível doadora de leite para o Banco de Leite Humano”, explicou Catharina.

A Responsável Técnica Estadual de Aleitamento Humano, Larissa Primo, lembrou que a Sala de Apoio à Amamentação é um projeto do Ministério da Saúde para fomentar a importância do aleitamento humano. “Essa é primeira Sala da Amamentação e foi colocada estrategicamente no Hospital da Criança. É importante destacar que até os seis meses de vida de uma criança o leite humano deve ser o único alimento, ajudando a reduzir em até 40% os internamentos relacionados à pneumonia”, exemplificou.

Larissa aproveitou a entrega para reforçar a importância do aleitamento humano nos primeiros meses de vida. “Todo bebezinho de 0 a 6 meses que está em aleitamento exclusivo tem essa vantagem em relação a infecções respiratórias, alergias e internamentos por diarreia. A Sala de Apoio à Amamentação vem para ajudar tanto as mães que vem com as crianças, ou com bebês que estão internados para tratamento”, disse.

Hospital da Criança

Voltado para o público de 29 dias a 12 anos, 11 anos e 29 dias de vida, o Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza é uma unidade de porta aberta que funciona 24 horas por dia. Ele atende tanto às demandas espontâneas, quando o paciente chega por meios próprios até o local; como também as demandas referenciadas, reguladas por outra unidade de saúde.