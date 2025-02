Hospital da Criança orienta sobre casos de viroses e cuidados no retorno às aulas

A virose em crianças é uma das condições mais comuns durante o retorno às aulas. Os pequenos costumam apresentar quadros virais devido ao retorno à rotina escolar e presença de agentes infecciosos de fácil transmissão, estando entre as causas que afetam diretamente o sistema imunológico das crianças. Diante disso, o Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), orienta pais e responsáveis sobre alguns cuidados importantes.

Segundo o médico e Diretor Técnico do Hospital da Criança, William Barcelos, os responsáveis devem ficar atentos ao conjunto de sinais como febre, dores de cabeça e no corpo, diarreia, vômito, enjoo, falta de apetite, secreção nasal e tosse. “Com a volta da rotina escolar, as crianças voltam a ter um convívio social mais de perto, e é comum as viroses surgirem. Ao surgirem os primeiros sintomas, o ideal é não mandar a criança à escola”, orientou.

Caso haja algum sintoma respiratório leve e a criança for maior de 5 anos, a ida à escola deve ser feita com máscara de proteção. “Além disso, a higienização das mãos é muito importante. Crianças brincam muito e sempre levam as mãos à boca. Para as crianças que levam seus lanches, é importante que as frutas já estejam higienizadas e bem acondicionadas para não estragarem”, alertou o médico.

Medidas como essas são eficazes para prevenir a propagação de doenças como gripes, resfriados, diarreia e infecções que podem afetar a saúde dos pequenos.

Atendimento médico

De acordo com o médico do Hospital da Criança, quando a criança apresenta sintomas, mesmo que leves, é recomendado marcar uma consulta em uma Unidade Básica de Saúde. “Caso a criança comece a apresentar sintomas mais graves como não se alimentar, nem ingerir líquidos, apresentar cansaços respiratórios, dor intensa no corpo, piora da febre ou vômito, pode ser encaminhada a uma unidade hospitalar para fazer avaliação com exames laboratoriais e de imagem”, acrescentou Willian.

Foto: Ascom SES