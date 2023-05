Hospital de Cirurgia alcança “Alta Conformidade” em avaliação nacional da Anvisa

Em reestruturação há quase quatro anos, instituição alcançou a certificação nas práticas de segurança do paciente

O Hospital de Cirurgia (HC) foi classificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com o grau de “Alta Conformidade” nas Práticas de Segurança do Paciente para hospitais com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo segundo ano consecutivo. A avaliação diz respeito às práticas feitas em 2022, referente ao ano de 2021. Este é mais um resultado significativo que a instituição hospitalar obteve desde o início da Intervenção Judicial.

A classificação com o conceito de “Alta Conformidade” significa nível entre 67% e 100% em 21 indicadores de estrutura e processo, baseados na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 36/2013 da Anvisa. Na ocasião, o Cirurgia alcançou um percentual de 95%. Em Sergipe, além do HC, outros quatro hospitais receberam a certificação.

A avaliação acontece desde o ano de 2016 nos hospitais do Brasil, na qual é analisada a presença formal na instituição hospitalar de um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), protocolos de segurança implantados, infraestrutura, materiais disponíveis, entre outros itens, por meio de documentos e dados de auditorias enviados pelas unidades hospitalares à Anvisa.

Equipes engajadas

Para conquistar a certificação, fatores como a execução das seis metas de Segurança do Paciente (identificação correta do paciente; comunicação efetiva; medicação segura; cirurgia segura; higienização das mãos; e redução dos riscos de quedas e lesão por pressão) nas áreas assistenciais e de apoio, e o comprometimento e engajamento das equipes multidisciplinares foram fundamentais no HC.

“Alguns fatores foram essenciais no HC para obter a classificação de alta conformidade nas práticas de segurança do paciente da Anvisa, como a integração das áreas assistenciais e de apoio na execução dos processos seguros padronizados, gestão participativa e engajada em uma cultura de segurança estruturada, equipes treinadas e focadas nos processos seguros e um Núcleo de Segurança do Paciente ativo e com equipe especializada”, ressalta o gerente do NSP do Cirurgia, o enfermeiro Tailson Gois.

De acordo com o gerente do NSP, a adesão de práticas seguras é um dos principais objetivos estratégicos do Plano de Segurança do Paciente do HC, sendo agora coroado com a certificação. “Trata-se de um componente essencial para a promoção de um cuidado centrado na qualidade junto aos pacientes atendidos na instituição”, reforça.

Gestão comprometida

Para a interventora judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, o resultado excelente do HC perante a Anvisa está diretamente ligado ao comprometimento da atual gestão do hospital, bem como das equipes que são essenciais para a alta performance. “Alcançar esse grau é muito relevante para engajarmos ainda mais as nossas equipes a terem um cuidado mais seguro e livre de danos juntos aos pacientes. É o HC promovendo processos que visam a qualificação do cuidado”, enfatizou.

