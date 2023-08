Hospital de Cirurgia moderniza enfermaria para oferecer atendimento mais humanizado

Pacientes oncológicos passam a contar agora com uma nova enfermaria completamente remodelada no Hospital de Cirurgia. São 13 leitos, sendo um para isolamento e um apartamento. Foram investidos R$ 887 mil na reestruturação do espaço, oriundos de Emendas Parlamentares e Convênios.

A gestora da unidade hospitalar, Márcia Guimarães, destacou e agradeceu o apoio da Secretaria de Estado da Saúde e aos parlamentares que destinaram recursos, por meio de Emendas, para a realização das obras e manutenção do Hospital de Cirurgia. Ela ressaltou que a estrutura anterior da enfermaria não permitia que o paciente fosse atendido como merecia e não oferecia conforto para o acompanhante.

“Muitas vezes tivemos que suspender cirurgias porque o pessoal não aguentava ficar no calor, chegamos a interditar leitos por causa do sol na cabeça do paciente. Isso era desumano. Então resolvemos parar a obra da ala F e priorizar a ala H”, explicou a diretora.

Com a revitalização, a Ala Oncológica passa a oferecer qualidade no atendimento ao paciente, principalmente com a climatização do ambiente.

“Hoje nós temos uma enfermaria padrão ouro, adequada e confortável. Não é porque o paciente é SUS que o atendimento deve ser inferior. Aqui ele tem um atendimento digno, qualificado e o melhor tratamento que existe disponível.” destacou Rilton Moraes, diretor técnico do Hospital de Cirurgia.

O atendimento oncológico na unidade hospitalar é 100% SUS e os pacientes são regulados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e não há fila de espera. Segundo Rilton Moraes, o paciente chega referenciado e recebe todo o tratamento necessário.

Para o cirurgião oncológico Roberto Gurgel, a reestruturação da Ala Oncológica traz um ganho para a população, principalmente para os que serão internados, seja para tratamento clínico, cirúrgico ou radioterapia, dentro de um conceito humanizado e multiprofissional.

“É uma enfermaria moderna, de alta qualidade e que vai proporcionar um atendimento humanizado para aqueles que vêm para o Centro de Oncologia do Hospital de Cirurgia”, afirmou o oncologista, ressaltando a eficiência da unidade. “Esse Centro é extremamente moderno, capaz de atender uma demanda enorme da população sergipana, com indicadores mostrando qualidade no atendimento, tanto de quimioterapia como também de cirurgia oncológica. O Hospital de Cirurgia está de parabéns mais uma vez, ao cumprir a função que ele sempre se propôs, que é tratar a população sergipana”, destacou.

A conselheira do Tribunal de Contas de Sergipe (TCSE), Suzana Azevedo, acompanhou a entrega da nova enfermaria e registrou seu contentamento ao ver que os recursos públicos estão sendo bem geridos e oferecendo um serviço de excelência à população.

“Fico com o coração feliz, porque no passado vivenciamos momentos difíceis no atendimento oncológico. Realizamos no tribunal muitas Audiências Públicas, onde escutamos diversos depoimentos de pessoas relatando como seus familiares tinham falecido por falta de tratamento. A partir daí fizemos um relatório que foi encaminhado ao Ministério Público e resultou na intervenção do hospital. E agora estamos vendo que o que faltava ao Cirurgia era gestão e compromisso com o dinheiro público”, relatou a conselheira.

A presidente da Associação dos Amigos da Oncologia (AMO), a assistente social Conceição Balbino, relembrou como era a estrutura da oncologia no passado e destacou a importância do investimento na qualidade do atendimento ao paciente.

“Hoje eu vejo muita esperança, dignidade, tecnologia e ciência nessa ala. E voltar com o nome de Anna Garcez, que foi uma de nossas fundadoras e que morreu vítima de câncer de mama, é um resgate histórico, uma valorização da dignidade humana”, enfatizou, bastante emocionada.

