Hospital de Cirurgia promove III Simpósio da Qualidade e Segurança do Paciente

Com o tema “Governança Clínica: o Pilar Fundamental do Cuidado Eficiente”, o Hospital de Cirurgia (HC) promove nesta quinta-feira, 17, III Simpósio da Qualidade e Segurança do Paciente. Voltado para equipe multidisciplinar e convidados especiais da instituição hospitalar, o evento acontecerá no auditório do Museu da Gente Sergipana, a partir das 13h45.

O simpósio tem como objetivo fortalecer a cultura de segurança do paciente e as práticas baseadas em evidências no hospital, promovendo discussões sobre a integração do corpo clínico na estruturação de processos assistenciais seguros e eficientes.

Nesta terceira edição, o evento traz um diferencial: a integração entre o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), o Escritório da Qualidade e a Governança Clínica. Esses três setores do HC desempenham função essencial na qualificação do cuidado prestado aos pacientes do hospital.

HC ACREDITADO

O III Simpósio também marca o primeiro grande evento do HC após a conquista da certificação Acreditado Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Essa chancela reconhece a qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo hospital.

O Cirurgia, que atende majoritariamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), é o primeiro hospital filantrópico de Sergipe a alcançar uma acreditação. No Brasil, apenas 6% dos 7.309 hospitais em atividade possuem algum tipo de certificação, seja pela ONA ou por outras entidades certificadoras, de acordo com dados da Associação Brasileira CIO Saúde (ABCIS).

TEMÁTICAS DO SIMPÓSIO

A programação do simpósio incluirá palestras e mesas-redondas interativas, abordando a segurança do paciente nos diagnósticos médicos e o engajamento do corpo clínico na melhoria contínua dos processos assistenciais.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

13h45 – Abertura do evento

14h – Palestra “Comunicação como elo nas Instituições de Saúde”

Palestrante: Enfa. Fernanda Gallotti, gerente de Governança Clínica do Hospital Primavera

14h40 – Mesa Redonda “Aprimorando a gestão, a qualidade e a segurança do paciente: relato de experiência”

Mediadora: enfa. Elizayne Santos, gerente do Escritório de Qualidade do HC

Palestrante: enfa. Luana Luiza de Oliveira, coordenadora do Bloco Cirúrgico do HC

Palestrante: enf. Cleverton de Jesus, gerente de Enfermagem do HC

15h30 – Palestra “Governança Clínica: estratégias para estruturar e qualificar o serviço na busca pela excelência do atendimento”

Palestrante: Drª Cássia Ferreira, chefe de Governança Clínica do HC

16h10 – Intervalo

16h20 – Mesa Redonda “Segurança do Paciente nos Diagnósticos Médicos: o engajamento do corpo clínico na estruturação dos processos assistenciais”

Mediadora: Drª Cassia Ferreira, chefe de Governança Clínica do HC

Palestrante: enfa. Glauciene Ferreira, enfermeira do HC

Palestrante: Dr. Luiz Flávio Prado, chefe do Serviço de Cardiologia do HC

Palestrante: Dr. Roberto Cardoso, chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca do HC

Palestrante: Dr. Ricardo Leite, gerente do Cuidado Intensivo da Rede Primavera

17h20 – Encerramento

O que: III Simpósio da Qualidade e Segurança do Paciente

Quando: quinta-feira (17 de outubro), a partir das 13h45

Onde: Auditório do Museu da Gente Sergipana, localizado na Avenida Ivo do Prado, nº 398, Centro, Aracaju/SE

Assessoria de Comunicação Hospital de Cirurgia