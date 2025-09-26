Hospital de Cirurgia recebe prêmio nacional por 1º lugar em pesquisa para novos medicamentos

Com compromisso contínuo com a ciência e a inovação, o Hospital de Cirurgia (HC), juntamente com o NewData Clinical Research, recebeu o prêmio nacional Top Recruiter, em dois importantes estudos patrocinados pela Brainfarma, por sua participação em pesquisa clínica para a oferta de novos tratamentos médicos e medicamentosos diferenciados no Brasil.

Um dos estudos relacionados à área cardiovascular conquistamos o 1° lugar, como o maior recrutador do País, e o outro, referente a dor pós cirúrgica (cirurgia geral), fomos o 3° maior recrutador do País. Ao todo, cerca de 300 pacientes foram impactados positivamente pelos protocolos de pesquisa, sendo aproximadamente 200 beneficiados com novas terapias e medicamentos para a população.

O prêmio confirma o papel do Hospital de Cirurgia – que completará 100 anos de história em 2026 – não apenas como referência em assistência à saúde dos sergipanos na área da alta e média complexidade, dedicado também ao desenvolvimento da ciência e da educação através do conhecimento científico, consolidando-se assim, como forte parceiro em pesquisa clínica.

No momento da entrega, a representante da Brainfarma, Juliana Guzzi Augusto, destacou o esforço para que as pesquisas científicas fossem realizadas em Aracaju: “Lutamos muito para viabilizar pesquisas clínicas aqui em Aracaju. Foi um caminho desafiador, mas ver esse reconhecimento hoje mostra que todo o esforço valeu a pena. Esse resultado é motivo de orgulho para todos nós”.

Entrega do prêmio

A premiação foi entregue no Hospital de Cirurgia, nesta quinta-feira, 25, à interventora judicial do hospital, Márcia Guimarães, ao diretor técnico da unidade hospitalar, Dr. Rilton Morais, e ao diretor financeiro da NewData, Glauco Ulisses de Oliveira.

Dr. Rilton Morais ressaltou a relevância e contribuições do HC para a saúde do estado e do Brasil. “O Hospital de Cirurgia é responsável por 70% dos procedimentos de alta complexidade realizados em Sergipe. Isso nos coloca em uma posição de grande representatividade e, ao mesmo tempo, nos qualifica para participar de pesquisas clínicas de excelência, que impactam diretamente a vida dos pacientes e o avanço da medicina”, disse.

Hospital-escola

Já a interventora Márcia Guimarães enfatizou a importância do reconhecimento para a instituição como hospital-escola: “Essa conquista reforça a missão do Cirurgia, oferecendo aos nossos profissionais e residentes a oportunidade de participar de estudos científicos de relevância nacional. Isso fortalece a formação, amplia horizontes e, sobretudo, beneficia a população que atendemos”, afirmou.

Assessoria de Comunicação Hospital de Cirurgia