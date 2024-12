Hospital de Urgências de Sergipe é iluminado com decoração especial de Natal

Com o objetivo de estimular o sentimento de solidariedade e fortalecer o cuidado com o próximo, valores que se unem ao espírito natalino, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) foi contemplado, pelo terceiro ano, com uma iluminação especial de Natal na fachada da unidade hospitalar e uma árvore 3D. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Energisa.

Nesta segunda-feira, 16, representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES), do Huse e da concessionária de energia elétrica estiveram reunidos para o acendimento oficial da decoração, que conta com um dos símbolos tradicionais do Natal: a árvore 3D, medindo dez metros de altura e equipada com cinco mil microlâmpadas de LED na cor dourada. Já a decoração na fachada possui microLEDs que totalizam 35 mil pontos de luz.

Além de resgatar o simbolismo da data, a iniciativa também enaltece o espírito de união e a renovação da esperança. “É muito importante trazer um pouco do clima de Natal para dentro do hospital e agregar esse espírito natalino, que é de amor, compaixão e ajuda. É um momento especial. Que essa luz possa nos encaminhar rumo a melhorias e mudanças positivas, trazendo mais dignidade e conforto a todos que buscam a unidade hospitalar”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

O superintendente do Huse, Roberto Gurgel, ressalta que a ação não se resume apenas a uma decoração, mas que, em uma época tão representativa, contribui para o otimismo, a cooperação e a empatia. “Em um período tão desafiador, gestos como esse trazem uma mensagem de reflexão e força, lembrando-nos da importância do cuidado com o próximo e da união entre todos, sejam eles pacientes, familiares, visitantes ou colaboradores. Reflete o compromisso de levar assistência e acolhimento a quem mais precisa. Esperamos que essa iluminação inspire todos a seguir com esperança e fé neste período”, enfatizou.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, salientou a importância do momento e da parceria com a unidade hospitalar. “Estamos realizando, pelo terceiro ano, o acendimento da iluminação natalina do Huse. É uma parceria muito importante que celebra esse momento tão especial, que é o Natal. Também queremos levar para os pacientes, familiares e visitantes sentimentos de esperança, fraternidade e união, que simbolizam esta época do ano. Agradeço essa parceria com o Huse e com o Governo do Estado”, afirmou.

Humanização

Os pacientes internados na unidade hospitalar também participaram e acompanharam o momento na área externa, sob os cuidados da equipe assistencial.

Internada na Ala Azul do Huse, a funcionária pública Marliene Santos, de 48 anos, agradeceu pelo momento. “Foi muito emocionante e nos faz refletir sobre o Natal, que é um momento único, de reflexão e de paz. É uma época em que gostaríamos de estar em casa com nossos familiares, mas, infelizmente, precisamos de um cuidado maior com a saúde. O que tenho a fazer é agradecer por nos proporcionar esse momento de alegria”, comentou.

Encantado, o pequeno Ezequiel Silva, 4, que está internado na Unidade Pediátrica do Huse, agora espera por outro momento. “Gostei muito de ver essa árvore. Agora o Papai Noel vai descer dela e vai trazer presente”, disse.

Outras ações de iluminação

Ainda em parceria com o Governo do Estado, será realizada a iluminação natalina do Palácio dos Despachos, do edifício Maria Feliciana, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), da Secretaria de Estado da Administração (Sead), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e da Escola de Gestão Penitenciária da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), totalizando 230 mil pontos de luz. A Energisa também está apoiando, pelo segundo ano consecutivo, a Vila do Natal Iluminado, que acontece na Praça de Eventos da Orla da Atalaia.

Programação natalina no Huse

Para celebrar o período natalino, o Hospital de Urgências também realizará uma programação especial. Além da tradicional Missa de Natal, que acontecerá no próximo dia 20, às 9 horas, os pacientes atendidos pelo Centro de Oncologia e pela Unidade Pediátrica terão momentos especiais. No dia 19, na recepção da Radioterapia, será a vez da celebração na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia. Já no dia 23, às 14 horas, o bom velhinho chegará à Unidade Pediátrica de Alta Complexidade Dr. José Machado Souza, em uma parceria com o Corpo de Bombeiros.

Foto: Valter Sobrinho