Hospital de Urgências de Sergipe encerra o mês de junho com mais de 5,9 mil atendimentos

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) divulgou nesta segunda-feira, 3, o balanço de atendimentos de urgência e emergência realizados na unidade em todo mês de junho. No total, foram contabilizadas 5.952 ocorrências, com destaque para os acidentes de trânsito, que lideraram o ranking com 416 registros. O número representa um aumento de mais de 18,5%, quando comparado ao mesmo intervalo do ano passado, quando foram computados 351 casos.

Ainda sobre os atendimentos voltados ao trânsito, o Huse chama atenção para acidentes envolvendo motocicletas, que totalizaram 314. O dado corresponde a um crescimento de 26% em comparação ao mesmo período de 2022, quando foram registradas 249 ocorrências no pronto-socorro da unidade hospitalar.

Assim como houve um aumento significativo nos casos envolvendo acidentes de trânsito, a unidade também contabilizou um crescimento em lesões como traumas diversos. No mesmo período de 2022, foram computadas 290 entradas; já em 2023 esse número aumentou para 401 vítimas, o que corresponde a um acréscimo de 38,5%. Com relação a pacientes com perfurações causadas por arma de fogo ou arma branca, o Huse registrou 59 atendimentos, quantitativo próximo ao mesmo intervalo do ano anterior, quando a unidade somou 56 casos.

Outro dado que chama atenção corresponde ao atendimento a vítimas de queimaduras. Durante todo o mês de junho deste ano, o Huse computou 88 casos. O número representa um aumento de 42% em relação a 2022, quando foram registradas 62 entradas.

Já o atendimento a pacientes queimados por fogos de artifício, ocorrência que tem maior incidência no período de festividades juninas, apresentou um aumento de 78% este ano, quando comparado ao mesmo período de 2022. Foram 48 entradas na unidade hospitalar, contra 27 registros no ano passado.

Um dos atendimentos de maior gravidade causado pelo manuseio de fogos de artifício no período envolveu uma criança de sete anos. Ela deu entrada no Huse no dia 13 de junho, após uma “bomba” estourar em sua mão esquerda, levando à amputação de três dedos, além de escoriações na face em decorrência da explosão.

Apesar do trauma vivido, a mãe da criança, identificada como Bruna, agradeceu o acompanhamento que o paciente tem recebido na unidade hospitalar por parte da equipe multidisciplinar. “Desde o dia que o meu filho chegou no Huse, ele vem sendo bem acolhido por todos. Aqui, ele é acompanhado pelo ortopedista, pediatras, além de receber uma atenção enorme por parte da equipe de enfermagem, assistentes sociais, entre outros. Prova desse atendimento diferenciado é que ele já disse que não quer voltar para casa. Isso só demonstra o quanto meu filho tem sido bem cuidado por todos aqui”, disse a dona de casa.

Em números gerais, o Huse computou, somente no primeiro semestre de 2023, um total de 36.701 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O dado representa um acréscimo de 5,5% ao mesmo intervalo de 2022, quando foram contabilizadas 34.786 entradas na unidade hospitalar.

Sobre esse aumento, o superintendente do Huse, Waltenis Júnior, relaciona à otimização dos serviços prestados na unidade. “Elaboramos um planejamento estratégico visando melhorar a passagem desses pacientes no hospital, que vai desde a diminuição do tempo de espera, como também na melhoria da classificação de risco e da estada desse cidadão dentro da unidade. E o reflexo desse atendimento ágil, eficiente e, ao mesmo tempo, humanizado, pode ser percebido com o aumento de pessoas que procuraram o Huse em busca de atendimento médico. O nosso intuito é continuar reorganizando os serviços, a fim de que possamos, cada vez mais, devolver à população um atendimento eficiente e de qualidade”, concluiu.

