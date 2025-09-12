Hospital do Câncer de Sergipe chega a 96% de execução e entra na fase final de conclusão

O Hospital do Câncer de Sergipe está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Com 96% das obras concluídas, o empreendimento caminha para a etapa final e deve, em breve, ser entregue à Secretaria de Estado da Saúde, que ficará responsável pela instalação dos equipamentos e mobiliário.

A construção, considerada uma das mais importantes obras públicas da atualidade em Sergipe, representa um divisor de águas no atendimento oncológico do estado, oferecendo estrutura moderna, sustentável e com capacidade para receber pacientes de todo o território sergipano.

Responsável pela execução do hospital, a Construtora Celi reforça seu compromisso com a qualidade e os prazos. Segundo o engenheiro da empresa, Paulo Ricardo Cruz, os trabalhos já avançaram para os últimos ajustes. “Iniciamos o comissionamento do sistema de climatização, do sistema elétrico, da parte de chamadas de enfermaria e régua de gás no setor de internamento. As UTIs e o centro cirúrgico já estão praticamente prontos, em fase de checklist, e em breve estaremos entregando à Secretaria de Estado toda a estrutura do hospital para que eles possam iniciar a parte de aparelhamento de mobília e de equipamentos eletromédicos. É mais uma obra com a marca da solidez e qualidade da Construtora Celi”, destacou.

O Hospital do Câncer foi uma demanda antiga da sociedade sergipana. O projeto passou por mudanças e até paralisações ao longo dos anos, mas encontrou na Construtora Celi a solidez necessária para avançar de forma definitiva. Hoje, com a obra próxima de sua finalização, Sergipe se prepara para contar com um centro de referência no diagnóstico e tratamento do câncer.

Para o presidente da Celi, Luciano Barreto, a entrega deste hospital vai muito além da construção civil. “Mais do que erguer um edifício, estamos ajudando a concretizar um sonho coletivo que vai salvar vidas e conferir dignidade a milhares de famílias sergipanas. É um orgulho para todos nós da Celi participar desta história e reafirmar o compromisso da empresa em realizar obras que unem qualidade técnica e responsabilidade social”, afirmou.

Com mais de cinco décadas de atuação e reconhecida pela execução de empreendimentos de alta complexidade, a Celi reafirma, com este projeto, sua missão de contribuir para o desenvolvimento de Sergipe, entregando obras que impactam positivamente a vida das pessoas.

