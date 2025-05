Hospital Gabriel Soares realiza seu 1º procedimento de correção de comunicação interatrial

O Hospital Gabriel Soares, da Hapvida, atingiu novo marco ao realizar, pela primeira vez em suas instalações, o procedimento de correção de Comunicação Interatrial (CIA) por via hemodinâmica. A técnica utilizada, minimamente invasiva, representa um avanço importante para a unidade, oferecendo maior segurança e recuperação mais rápida aos pacientes. O procedimento foi realizado em abril, na própria unidade, em uma paciente de 48 anos.

Em dados divulgados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), a doença representa de 5% a 10% do total de todos os defeitos cardíacos congênitos, com diagnóstico comum na infância, mas há casos também na vida adulta, como é o caso relatado da paciente.

O que é a Comunicação Interatrial (CIA)?

A CIA é uma cardiopatia congênita caracterizada por uma falha no septo (parede) que separa os átrios do coração. Essa abertura anormal permite a passagem de sangue entre as cavidades, o que, com o tempo, pode levar a complicações, como aumento da pressão pulmonar, dilatação das câmaras cardíacas e sobrecarga do coração.

A correção precoce evita danos progressivos e melhora significativamente a qualidade de vida do paciente.

Como funciona o procedimento?

A correção da CIA é feita por meio de uma pequena punção na virilha, sem a necessidade de cirurgia aberta. O paciente é preparado com uma ecocardiografia, e o procedimento é realizado na sala de hemodinâmica, mesma estrutura utilizada para cateterismos e angioplastias.

Durante a intervenção, é implantada uma prótese em formato de dois cogumelos justapostos, que fecha a abertura anormal entre os átrios direito e esquerdo do coração. Uma vez posicionada, a prótese impede a passagem indevida de sangue, resolvendo o problema de forma definitiva.

Para o diretor médico do Gabriel Soares, Bruno Matias de Carvalho, esse procedimento marca um avanço importante para a unidade. “A realização de procedimentos cardíacos complexos de forma minimamente invasiva representa um marco significativo para nossa instituição. Esta conquista não apenas demonstra nossa excelência técnica, mas também reflete nosso compromisso com a medicina de alta performance e segura. Este avanço fortalece nossa missão de oferecer tratamentos inovadores e eficazes, sempre focados em proporcionar os melhores resultados e qualidade de vida para nossos pacientes.”

A realização desse procedimento no Hospital Gabriel Soares fortalece a capacidade técnica da instituição em cardiologia intervencionista. Segundo a enfermeira Kamilla Ismerim, que acompanhou o procedimento, “é um procedimento minimamente invasivo que, ao corrigir a comunicação interatrial com uma prótese, separa o átrio direito do esquerdo, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida após a intervenção.”

Por que o procedimento melhora a condição do paciente?

Pacientes com indicação para fechamento de CIA geralmente apresentam sintomas como fadiga, palpitações, falta de ar e edemas (inchaços). Com a correção, esses sintomas são cessados, permitindo uma vida mais ativa e saudável.

Quando o procedimento é indicado?

A CIA pode causar sérios problemas cardíacos na vida adulta se não for corrigida. A intervenção é recomendada quando o paciente apresenta falta de ar mesmo em atividades simples do dia a dia, edemas (principalmente nas pernas e abdômen) e limitações físicas que prejudicam a qualidade de vida.

Equipe responsável

O procedimento foi realizado por uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, composta por:

– Sérgio Tavares – Cardiologista Intervencionista

– Thiago Lopes – Cardiologista Intervencionista

– Vitor Vahle – Cardiologista Intervencionista

– Max Lacoste – Ecografista

– Robergson – Anestesista

– Enfermeira Kamilla Ismerim – Coordenação de Enfermagem

– Técnica de enfermagem – Camila Carvalho

A atuação integrada foi fundamental para o sucesso do procedimento, demonstrando a excelência técnica do Hospital Gabriel Soares na realização de procedimentos cardiovasculares complexos.

Com essa conquista, o Hospital Gabriel Soares amplia seu portfólio, reafirmando seu compromisso com a excelência no atendimento aos pacientes.

