Hospital Nossa Senhora da Conceição realiza procedimentos em ação do Outubro Rosa

Em alusão à campanha Outubro Rosa, o Hospital Nossa Senhora da Conceição promoveu, nesta sexta-feira, 24 de outubro, uma ação especial voltada à saúde da mulher.

Ao todo, 20 procedimentos cirúrgicos de média complexidade foram realizados exclusivamente para o público feminino, em parceria com o programa Opera Mulher.

A iniciativa reforça o compromisso do hospital com a promoção da saúde, a prevenção e o cuidado integral das mulheres, contribuindo para ampliar o acesso a serviços de qualidade e fortalecer a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce.

A ação contemplou procedimentos como histerectomia, laqueadura, colpoplastia anterior e posterior, mamoplastia redutora e endometriose.

É bom frisar que o Opera Mulher é um programa do Governo de Sergipe focado na saúde feminina, que faz parte do Opera Sergipe e oferece cirurgias eletivas de média e alta complexidade para mulheres de todo o Estado.

