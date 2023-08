Hospital Senhor dos Passos começa a realizar cirurgias pelo Programa Opera Sergipe

O Hospital Nosso Senhor dos Passos iniciou as cirurgias pelo Projeto Opera Sergipe. A instituição inicia uma nova etapa realizando cirurgias no formato de mutirão e está se adaptando ao formato do Programa. Foram realizadas cirurgias em munícipes de São Cristóvão, Aquidabã, Carmópolis, Socorro, General Maynard, Pirambu, Muribeca, Carira e Maruim. “Iniciamos também com o ambulatório para atendimento com cirurgião, de segunda a sexta, onde estamos tendo muita procura e já fechamos agenda de agosto”, afirma a diretora geral Ellen Prado.

Um dos grandes potenciais do Hospital Nosso Senhor dos Passos, localizado no município de São Cristóvão, é o cuidar da população com zelo e celeridade no que se propõe fazer.

A Diretora Presidente Magna Barroso, fala da satisfação e orgulho de estar fazendo parte desse marco na história do hospital. “Hoje é um dia muito especial para o Hospital Nosso Senhor dos Passos, estamos iniciando hoje as dez primeiras cirurgias eletivas, tornando realidade a reabertura de nosso centro cirúrgico. Somos parceiros do Governo do Estado no Programa Opera Sergipe”, conclui.

Ainda segundo a Diretora Geral Ellen Prado, a intenção é reduzir a espera na fila por cirurgias, onde serão ofertados 15 tipos de procedimentos cirúrgicos. A diretora fala de alguns procedimentos já realizados no Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão, iniciados em 1° de agosto, com 16 cirurgias. ‘’A gente tem percebido que existe um número bastante expressivo de pacientes que aguardam por algum tipo de cirurgia. E hoje iniciamos essa primeira etapa com 10 pacientes, são três hospitais credenciados que vão fazer parte desse programa”, explica.

A diretora ainda informa que, “Vale ressaltar, primeiramente, que as pessoas portadoras de necessidade cirúrgica devem ligar para um dos ambulatórios e agendar consulta pré-operatória e realizar os exames preliminares para, em um segundo momento, realizar o agendamento para um dos hospitais credenciados”. Com o cadastro concluído, o paciente poderá acompanhar o processo pelo site e ou aplicativo ´OPERA SERGIPE´.

Na primeira fase do programa, o Hospital Nosso Senhor dos Passos já possui mais de 150 cirurgias agendadas numa média de dez cirurgias por dia, com agendas fechadas até o dia 18/08. Já no tocante aos ambulatórios a diretora informa que as consultas pré-cirúrgicas estão com datas fechadas até o dia 10/08. Ela ainda lembra que, não há uma previsão exata, porque são muitos municípios e apenas três hospitais credenciados. “A partir do momento que o paciente entra na fila nós temos até 70 dias para realizar a cirurgia”, conclui.

O mais novo e relevante programa de saúde pública do Governo do Estado o “O Opera Sergipe”, visa auxiliar os 75 municípios com o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias, proporcionando mais cuidado e assistência aos sergipanos, reduzindo o tempo de espera à realização de procedimentos eletivos de média e alta complexidade. As cirurgias estão sendo realizadas no Hospital Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição e Hospital Nosso Senhor dos Passos.

Relação de cirurgias do Programa Opera Sergipe

Programado para ocorrer em 3 fases, sendo a primeira com o intuito de contemplar pacientes já regulados no sistema de saúde do Estado e já previamente definidos para procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade como: histerectomia total; histerectomia c/ anexectomia; colecistectomia; postectomia; histerectomia (por via vaginal); correção cirúrgica de hidrocele; hernioplastia incisional; hernioplastia umbilical; hemorroidectomia; laqueadura tubária; colpoperineoplastia anterior e posterior; hernioplastia epigástrica; hernioplastia inguinal bilateral; hernioplastia inguinal/crural (unilateral); hernioplastia recidivante.

O Hospital e Maternidade Senhor dos Passos é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que tem a Associação Nosso Senhor dos Passos como mantenedora. Foi fundado em 1948 pelos Padres Franciscanos.

Da Assessoria de imprensa