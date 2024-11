Primavera é o 1° do Brasil a receber o Selo de Qualidade em Medicina Hospitalar

No dia 12/11, o Hospital Primavera recebeu 1º selo de certificação da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar (SOBRAMH), que atesta o alto nível de qualidade de hospitais que adotam o Modelo Assistencial Hospitalista, sendo o 1º Hospital no Brasil a receber o selo prata, após alcançar 93% de conformidade, seguindo critérios que são adaptados com o que se pratica em hospitais muito bem conceituados, como é o caso da Mayo Clinic, em Massachusetts, nos EUA. O selo atesta o alto nível de qualidade do hospital dentro do Modelo Assistencial Hospitalista. Além do reconhecimento externo de qualidade e segurança no processo de cuidado do paciente, o selo traz benefícios para as instituições, como a melhoria contínua da assistência multidisciplinar com o comando do médico hospitalista.

Estiveram presentes na premiação, o gerente assistencial e coordenador médico da Medicina Hospitalar do Hospital Primavera, Marcello Menezes de Oliveira, a enfermeira referente Thalytta Goes Matos Santana, a enfermeira hospitalista Ray-Anne Soares Santos, os médicos hospitalistas, Enilson Vieira Moraes e Silas Lawley.

“O selo, mais do que uma certificação, ele é um norte para todos os serviços que desejem estar alinhados com o que está sendo feito de melhor na atualidade para a entrega de um serviço de qualidade, não só no que diz respeito à assistência médica, mas também, multidisciplinar, o que se reflete na segurança, eficiência e na qualidade dos serviços prestados”, concluiu Enilson Vieira.

Fonte e foto assessoria