Hospital Primavera é pioneiro no procedimento de Embolização Linfática em Sergipe

A equipe da Radiologia Intervencionista do Hospital Primavera realizou no mês de maio, o primeiro procedimento de Embolização Linfática do Estado de Sergipe. A técnica consiste na punção de um linfonodo da virilha com uma agulha fina como um alfinete, seguido da administração de uma substância para o estudo dos vasos linfáticos e administração de cola para ocluir o local de extravasamento. Por ser um método minimamente invasivo, não houve incisão, sendo feito sob anestesia local e sedação leve, sem cicatriz e sem necessidade de anestesia geral. A paciente de 70 anos de idade foi submetida à cirurgia de grande complexidade no abdome para tratamento de um câncer e evoluiu com o surgimento de um volumoso linfocele (acúmulo de líquido linfático) no abdome levando a dor e dificuldade de respirar.

De acordo com o médico radiologista intervencionista responsável pelo procedimento, Dr. Thiago Fabiano Souza de Carvalho, houve a formação de um linfocele de 7 litros na barriga, refratário a diversas aspirações desse líquido e que voltava a acumular. “A título de comparação, é um volume maior do que uma gestação de 9 meses. O líquido em si é inofensivo, mas a grande distensão abdominal causa sintomas como dor, falta de ar, dificuldades para se alimentar, defecar, de locomoção e para dormir. Além de retirar o líquido acumulado na barriga, estudamos o sistema linfático através da punção de linfonodos na virilha e identificamos o local de extravasamento que foi fechado com uma cola específica administrada pela própria agulha. Um procedimento extremamente seguro, guiado por ultrassonografia e Raios-X. A paciente recebeu alta hospitalar na mesma semana sem recorrência do quadro e com sua qualidade de vida recuperada”, enfatizou Dr. Thiago.

Também participaram o cirurgião vascular, Dr. Carlos Eduardo Nunes e o anestesista, Dr. Maxsuel Marques.

Fonte e foto assessoria