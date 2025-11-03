Hospital Primavera foi reconhecido como referência no Congresso da SOBRAMH 2025

Organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar (SOBRAMH), a cidade de Belo Horizonte (MG) realizou de 23/10 a 25/10, o 6º Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar (CBMH 2025) e o II Congresso Mineiro de Medicina Hospitalar (CMMH), com o objetivo de promover a evolução da Medicina Hospitalar no Brasil, focando na melhora da assistência e segurança do paciente, além de proporcionar a troca de experiências, networking e a atualização profissional de médicos hospitalistas e outros profissionais de saúde.

O evento reuniu líderes, pesquisadores, profissionais da área, especialistas do Brasil e do mundo, para discutir o modelo hospitalista, seus pilares e a importância do manejo na gestão de pacientes hospitalares. Com o tema central “Cuidado Integral, Melhoria Contínua”, os participantes tiveram a oportunidade de aprimorar os conhecimentos relacionados à qualidade e eficiência assistencial com foco na melhoria contínua dos processos, a eficiência do cuidado dentro das instituições de saúde e a aplicação de pesquisas na prática clínica.

O Hospital Primavera esteve presente e foi representado pelo gerente assistencial e coordenador médico da Medicina Hospitalar, Dr. Marcello Menezes, e pela coordenadora assistencial, Natália Monteiro, que mostraram aos cerca de 400 participantes a trajetória, evolução e os resultados do Modelo Assistencial Hospitalista, implementado há 14 anos na instituição. “Foram 6 trabalhos aprovados, refletindo o compromisso da nossa equipe com a qualidade assistencial, a pesquisa e a inovação. Seguimos firmes, com novos caminhos a construir e muitos avanços por alcançar. Agradecemos à diretoria e às lideranças da Rede Primavera pelo apoio e por acreditarem na consolidação de um modelo cada vez mais centrado no paciente e na família “, enfatizaram Dr. Marcello e Natália.

Texto e foto assessoria