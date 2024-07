Hospital Primavera irá participar de Congresso Americano com exposição de pôster

No período de 28/09 a 02/10, será realizada em Houston, cidade do Texas (EUA), a Reunião Anual do Congresso de Cirurgiões Neurológicos, com o objetivo fornecer educação médica continuada para neurocirurgiões praticantes, residentes de neurocirurgia em treinamento e bolsistas de pós-graduação em neurocirurgia, bem como prestadores de prática avançada, incluindo enfermeiros, assistentes médicos e especialistas clínicos.

O evento, considerado um dos principais congressos do mundo, irá abranger diversas atividades como palestras e exposições de trabalhos, e o Hospital Primavera será destaque na apresentação de um pôster sobre o procedimento “Implante de bomba de infusão de baclofeno com cateter intraventricular para tratar o “Status Distônico”, que constitui uma emergência pediátrica rara e pode culminar com distúrbios respiratórios, metabólicos e óbitos.

O trabalho selecionado é fruto do sucesso de um procedimento cirúrgico realizado no mês de maio, em uma criança de 8 anos de idade, com indicação de um implante de cateter dentro do cérebro, projetado para fornecer doses controladas do medicamento baclofeno diretamente na área afetada do sistema nervoso central. O baclofeno é um agente que atua como um relaxante muscular e é frequentemente utilizado para reduzir a espasticidade e a rigidez muscular em condições como paralisia cerebral, lesões na medula espinhal e esclerose múltipla. O paciente ficou internado por cerca de dois meses na UTI e hoje se recupera em casa.

De acordo com o neurocirurgião funcional do Hospital Primavera, Dr. Jorge Donellys, status distônico é uma complicação rara da distonia, no entanto, com mortalidade signiticativa. O procedimento de implante de bomba eletrônica com cateter intraventricular por estereotaxia é um procedimento que foi poucas vezes usado no Brasil, sendo essa a primeira vez no norte-nordeste, que teve ótimo resultado no controle dos sintomas do paciente, que conseguiu sair da ventilação mecânica, ter a sedação retirada, melhora dos espasmos musculares quase contínuos, assim como recuperação das funções vitais. “A estrutura da UTI pediátrica, assim como a equipe assistencial, ambas altamente qualificadas, além do suporte em geral do Hospital Primavera, fizeram grande diferença no sucesso na condução desse caso”, enfatizou Dr.Jorge.

Fonte e foto assessoria