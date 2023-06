Hospital Primavera realiza cirurgia inédita de Ortopedia Oncológica

A equipe de Ortopedia do Hospital Primavera realizou recentemente, pela primeira vez no estado, a cirurgia “Endoprótese não convencional de fêmur total”, para a substituição total do fêmur e articulação do quadril e joelho ipsilateral.

O procedimento de alta complexidade foi realizado com sucesso pela equipe médica e é indicado no tratamento de tumores ósseos, perda óssea e osteomielites. As cirurgias de preservação de membro no tratamento de tumores ósseos têm sido cada vez mais frequentes no lugar das amputações e no tratamento de tumores malignos, mas podem ser necessárias no tratamento de tumores benignos agressivos, em fraturas graves, ou na revisão de próteses realizadas por outros motivos em que já houve grande perda óssea.

O ortopedista, Dr. Adonai Barreto, assegura que estas próteses são montadas no momento da cirurgia para substituir o osso que foi retirado em conjunto com um grande tumor e substituído de forma definitiva por longa data. “Este procedimento representou um grande avanço para a especialidade de oncologia ortopédica no estado de Sergipe, e nós que fazemos o Hospital Primavera nos sentimos honrados em realizar um trabalho relevante para o paciente”, concluiu.

Fonte e foto assessoria