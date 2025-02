Hospital Regional de Propriá registrou mais de 83 mil atendimentos em 2024

O Hospital e Maternidade Regional de Propriá São Vicente de Paula (HRP) é referência em saúde para os municípios do Baixo São Francisco. A unidade, que atende 16 municípios ribeirinhos, realizou 83.576 atendimentos em 2024, entre procedimentos eletivos, emergenciais, partos normais ou cesários. Ao decorrer do ano, o hospital também recebeu equipamentos para compor a unidade, como macas hidráulicas, poltronas, macas de transporte, camas elétricas, cadeiras de rodas, bem como ar-condicionado.

O hospital funciona 24 horas por dia, oferecendo atendimento de urgência e emergência, além de diversos exames e procedimentos médicos. Entre os serviços disponíveis estão exames laboratoriais, anatomopatológicos, raio-X fixo e móvel, ultrassonografia, eletrocardiograma e cirurgias eletivas nas áreas geral e ortopédica, onde atende moradores dos municípios de Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Cedro do São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco, Telha, Nossa Senhora de Lourdes e Muribeca.

“Para melhor atender os pacientes, foi ampliada a oferta de especialidades como psicólogo, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta e farmacêutico para qualificar ainda mais a rede de atenção do hospital. É importante destacar que o HRP também recebeu diversos equipamentos como macas e mobiliários planejados nas alas para um melhor atendimento aos pacientes e conforto aos acompanhantes. Por isso, agradecemos ao Governo de Sergipe por atender às nossas demandas”, destaca a coordenadora administrativa do HRP, Nadiclécia Martins.

Atendimento humanizado

A maternidade destaca-se com uma média de 130 partos mensais, abrangendo tanto partos normais quanto cesarianas. Uma das pacientes, Mayse Tenório, mãe do pequeno Jonathan, se emocionou ao falar sobre o acompanhamento humanizado que recebeu na unidade durante o seu parto. “Estou muito feliz por todo o atendimento recebido, pois é primordial nos sentirmos acolhidos nesse momento. A equipe foi bastante atenciosa e me tranquilizou a todo momento com orientações após o parto”, relata Mayse.

Quem também elogiou o atendimento recebido na unidade hospitalar foi a dona de casa Eduarda Silva de Oliveira. “A minha filha Lorena está internada, mas a todo momento, a equipe de enfermeiros e médicos tiram nossas dúvidas com muito zelo e carinho. Esse atendimento é um diferencial para nós como pais”, conta.

Foto: Mário Sousa