Hospital Universitário  Federal faz primeira captação de órgãos de doador morto

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou no início desta quarta-feira, 16, a primeira captação de rins de um doador morto. De acordo com o chefe da Unidade do Sistema Digestivo do HU-UFS, o cirurgião Antônio Junior, os rins estão sendo enviados aos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, obedecendo à fila nacional de transplantes.

Antônio Junior, que é também o presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott) do Hospital Universitário da UFS, ressalta o papel desta comissão para efetivação dos transplantes. “Esta foi a primeira captação de órgãos sólidos dentro do nosso Hospital Universitário. Todo hospital de grande porte tem que ter uma Cihdott, que no HU tem um importante papel, participando de todos os eventos de transplante, de doação, desde o início do processo, destacando o reinício do transplante renal em Sergipe. O HU foi o primeiro hospital público a fazer o procedimento”, destaca o médico.

Além disso, o cirurgião pontua que nesta captação, que é a primeira captação de órgãos sólidos, dois rins para transplante, a Cihdott conseguiu viabilizar esse doador, fazer o diagnóstico de morte encefálica e viabilizar a retirada de órgãos para transplante. A paciente doadora tinha 17 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do HU-UFS, mas teve morte encefálica. No momento que antecedeu a captação dos órgãos, a equipe fez um minuto de silêncio em respeito à doadora e à sua família, que, sensibilizada com a causa, autorizou a doação.

CIHDOTT do HU-UFS/Ebserh

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (Cihdott) do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) é formada por uma equipe multiprofissional da área de saúde. No HU-UFS, o grupo existe desde 4 de janeiro de 2007, organizando, no âmbito da instituição, rotinas e protocolos que possibilitem o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Ascom HU-UFS — Foto: Ascom HU-UFS