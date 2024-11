HU de Lagarto abre inscrição em PSS para seleção de médicos em três especialidades

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) está com inscrição aberta em Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) para provimento de vagas para o cargo de médico em três especialidades: Cirurgia Geral (10 vagas), Endoscopia Digestiva (2 vagas) e Cirurgia Torácica (1ª vaga).

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico www.ebserh.gov.br (Seção Concursos e Seleções) a partir desta segunda-feira, 04/112024 e até às 23H59 do dia 12/11/2024, mediante preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (CÓPIAS frente e verso).

O Processo Seletivo Público Simplificado será executado pela EBSERH/Sede e coordenado por Comissão de Seleção Técnica designada pela equipe de Governança do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS). Os critérios de avaliação, aprovação e classificação dos candidatos acontecerá mediante Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional.

A classificação final do concurso será disposta em três listagens: dos candidatos às vagas para ampla concorrência; dos candidatos às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos às vagas para candidatos pretos ou pardos. A divulgação do Resultado Final está prevista para o dia 22 de Novembro/2024.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Fonte: LagartoComoEuVejo.com.br