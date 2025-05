HU-UFS realiza Semana da Enfermagem com foco em saúde planetária e valorização

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Rede Ebserh, concluiu na última sexta-feira (23) a 9ª Semana de Enfermagem do HU-UFS e a 49ª Semana de Enfermagem da UFS, evento que reuniu profissionais, estudantes e docentes em torno de uma programação ampla e reflexiva.

Realizada entre os dias 19 e 23 de maio, a Semana foi promovida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do HU-UFS em parceria com o Departamento de Enfermagem da UFS. O evento teve como tema central “Saúde planetária: desafios e a atuação crítica da Enfermagem”, em conformidade com a proposta da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) para 2025.

Com atividades no campus da Saúde da UFS, a programação contou com palestras, oficinas, minicursos e simpósios, reunindo especialistas, docentes da universidade e profissionais do HU-UFS. O objetivo foi aprofundar os debates sobre os desafios contemporâneos da profissão e o impacto das práticas de enfermagem na saúde do planeta e das comunidades.

A abertura oficial contou com a participação do reitor da UFS, professor André Maurício, e da enfermeira Flávia Janólio, gerente de Atenção à Saúde do HU-UFS, que destacou o papel estratégico da enfermagem no cuidado integral. “Cuidar do ser humano é cuidar do planeta. Então, a enfermagem tem que, no seu dia a dia, nos seus profissionais, nas pequenas ações, ver como pode minimizar efeitos para que a saúde humana seja preservada. Dentro dos diversos ambientes de trabalho, nos hospitais, na comunidade, nas pesquisas, nas atividades de ensino, extensão, tudo isso se agrega a esse tema, que é bem amplo, e é por meio de pequenas ações que começamos a melhorar essa saúde do planeta. É um momento bastante oportuno para discutir esse relevante tema”, declarou Flávia Janólio.

A Semana também celebrou datas emblemáticas da categoria, como o Dia Internacional da Enfermagem (12 de maio) e o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem (20 de maio), reforçando o reconhecimento histórico e a relevância da profissão no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a enfermeira Maria Josiene Teles, integrante do NEP/HU-UFS e uma das organizadoras do evento, a Semana da Enfermagem é um espaço importante de valorização e formação contínua. “Esse evento ocorre desde 2014, em uma parceria do Hospital Universitário com o Departamento de Enfermagem da UFS. A gente organiza, planeja a Semana de Enfermagem, justamente para homenagear, não só os profissionais, os colaboradores do Hospital Universitário, mas para celebrar esse momento da Semana da Enfermagem também com os alunos. Tudo é organizado para que a Semana ocorra em prol mesmo da enfermagem, do Hospital, da Universidade. É também um estímulo ao aprendizado, à reflexão e à melhoria dos processos contínuos de trabalho”, enfatiza Maria Josiene.

Sobre a Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Williany Bezerra