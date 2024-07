Huse promove ações de conscientização sobre os tumores de cabeça e pescoço

Detecção precoce pode aumentar as chances de cura e preservar a qualidade de vida dos pacientes

Em alusão à campanha Julho Verde, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) oferta durante este mês exames de ultrassom de tireoide para seus colaboradores e familiares. A iniciativa visa conscientizar sobre a importância da prevenção e detecção precoce de tumores de cabeça e pescoço, incluindo câncer de tireoide, que é uma glândula localizada na base do pescoço e desempenha papel crucial na regulação do metabolismo, produção de hormônios e funcionamento geral do corpo. Detectar possíveis alterações nessa glândula é fundamental para garantir tratamento adequado e melhores resultados.

De acordo com a coordenadora do Centro de Oncologia do Huse, Meire Jane Oliveira, a ação faz parte das diversas atividades desenvolvidas na unidade, tais como as que ocorrem durante o Outubro Rosa e Novembro Azul. “Fizemos ações no ano passado, tanto em outubro quanto em novembro, onde os resultados foram extremamente positivos. Portanto, resolvemos implementar esTas atividades no Julho Verde, dando a oportunidade para o colaborador da unidade hospitalar e até mesmo seus familiares para que possam realizar o exame de ultrassonografia de tireoide como forma de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço”, disse.

Para o médico e responsável técnico da Cirurgia Cabeça e Pescoço do Huse, Pedro Bittencourt, a ação é muito importante porque aumentar a conscientização sobre os tumores, além de melhorar as chances de cura e preservar a qualidade de vida dos pacientes. “A Secretaria do Estado da Saúde, junto com a Oncologia do Huse, apoiou a causa e entrou com esta ação. É muito importante a prevenção, descobrir os nódulos, lesões de pele, qualquer sinal de câncer que tenha na boca, lesão branca, vermelha por mais de 15 dias. Notar e descobrir quanto antes, melhor, para que possamos dar conduta, operar e este paciente ter mais chances de cura”, orientou. Segundo Dayse Panta, cirurgiã de cabeça e pescoço do Huse, a ação do Julho Verde desenvolvida no hospital estimula outras pessoas a procurarem o serviço de saúde mais próximo e buscar diagnóstico precoce. “É isso que buscamos com a campanha: prevenir, conscientizar, atingir o público e passar as orientações com o intuito de buscar o diagnóstico precoce”, afirmou.

Exame

A médica responsável pelos exames de ultrassonografia no Centro de Oncologia do Huse, Roberta Souza, explica que o procedimento não é invasivo, além de ter uma facilidade maior em comparação a outros exames. “O exame não é invasivo e, de acordo com essas características, podemos predizer ou não se ali tem um potencial de ser uma neoplasia maligna ou se é uma patologia benigna. Após o exame são tomadas novas condutas. Avaliamos se aquela consistência é sólida ou líquida. Verificamos também se aquele nódulo está tendo invasão de outras regiões adjacentes, porque a região do pescoço tem várias estruturas extremamente importantes, e a partir daí também fazemos o exame e podemos seguir com as próximas condutas”, avaliou.

Prevenção

Familiares de colaboradores participaram da ação, como é o caso do personal trainer Igor Oliveira Queiroz, de 31 anos, que foi incentivado pela esposa a fazer o exame. “Eu escolhi vir para o Huse para saber como é que está a minha tireoide. Minha esposa me apresentou a ação e decidi fazer o exame e verificar se está tudo ok comigo”. Clécia Andrade, de 45 anos, revelou que a mãe já havia feito este exame depois de ter ouvido falar muito sobre o câncer de tireoide. Como o irmão trabalha na unidade, ela resolveu se aprofundar no assunto e decidiu fazer o ultrassom. “Meu irmão me explicou que seria rápido e fácil. Como minha mãe já havia feito, resolvi fazer também para saber se minha saúde está bem”, afirmou.

Acesso

O paciente que perceber algum sintoma característico do tumor de cabeça e pescoço deve ir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para uma consulta com o médico que, após avaliação, deverá fazer um encaminhamento para um especialista ou solicitar os exames necessários para diagnóstico.

ASN – Foto: Flávia Pacheco