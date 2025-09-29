IERB e UFS convidam profissionais e estudantes para o I Colóquio Sergipano de Secretariado

Próxima terça-feira, dia 30 de setembro, será de muita festa para os profissionais de secretariado. Em alusão ao seu dia, o Instituto de Educação Rui Barbosa – IERB – realizará o I Colóquio Sergipanos de Secretariado em parceria com a Universidade Federal de Sergipe através do Departamento de Secretariado Executivo, Pró-reitoria de Extensão e Cultura e o Sindicato das Secretárias e Secretários de Sergipe.

Será uma noite de muitas homenagens, discussões e estreitamento de vínculos entre estudantes, profissionais, instituições e entidade de classe. Aos participantes será entregue um certificado de 6 horas. Confirmada a presença da Banda Interescolar de Sergipe – SECBANDA – que fará a abertura oficial com a execução do Hino Nacional Brasileiro e apresentação musical durante o coffee break.

Em Sergipe temos duas modalidades de curso de secretariado: superior oferecido pela UFS e técnico em Secretaria Escolar oferecido pelo IERB. Segundo o Portal da Universidade Federal de Sergipe, as atividades do Curso de Secretariado Executivo iniciaram em 2007 e, desde lá, a procura pelo curso tem crescido a cada ano. O Departamento de Secretariado Executivo (DSE) possui um quadro docente que trabalha de forma participativa e que colaboram com o andamento das atividades acadêmicas, científicas e administrativas.

O curso de Secretaria Escolar do Instituto de Educação Rui Barbosa foi inaugurado em 2015 e no ano de 2017 teve sua primeira turma formada. Hoje, contam com três módulos e uma média de 40 alunos em cada turma já no primeiro módulo. O curso de Secretaria Escolar do IERB tem como diretora a professora Suely Castro de Menezes, coordenado por Cléssia Resende e Rosana Ribeiro como secretária.

Ainda segundo o Portal da UFS, Pesquisas apontam que os secretários estão na 7ª e na 4ª colocação no ranking dos profissionais que estão em falta no mercado de trabalho brasileiro e internacional, respectivamente.

Apresentamos a programação da noite de terça-feira, dia 30 de setembro:

18h30 – Credenciamento.

18h50 – Abertura oficial.

* Composição da mesa de honra (representantes da UFS, SEED, DEA, IERB, Departamento de Secretariado Executivo da UFS, PROEX, SINSESE).

* Execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Interescolar da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe – SECBANDA.

* Palavras de boas-vindas.

19h20 – Homenagens

* Entrega de certificados e menções honrosas a profissionais e colaboradores da área.

20h – Colóquio

(Palestras)

Temática 1: “Recursos digitais nas práticas das rotinas secretariais”

Oradora: Drª. Silvia Paverchi, professora do Departamento de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe/UFS.

Temática 2: “Desafios e futuro da profissão de Secretariado”

Oradora: Drª. Sueli Maria da Silva Pereira, professora do Departamento de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe/UFS.

Temática 3: “Oportunidades e perspectivas para a Secretaria Escolar”.

Orador: Secretaria de Estado da Educação de Sergipe.

20h50 – Debate e interação

* Perguntas e contribuições do público.

Mediação: professor Jossimário Mick do curso de Secretaria Escolar – IERB.

21h20 – Encerramento

* Considerações finais.

* Entrega simbólica dos certificados de participação.

* Foto oficial.

21h30 – Coffee-break ao som da apresentação da SECBANDA.

Por: Jossimário de Souza Mick, professor do curso técnico de Secretaria Escolar do IERB e Drª Silvia Paverchi, professora do Departamento de Secretariado Executivo da UFS, organizadores do I Colóquio Sergipano de Secretariado.