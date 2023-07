III Cortejo do País do Forró celebra a cultura sergipana no último dia de Arraiá do Povo

No último sábado, 1º, foi realizado o III Cortejo do País do Forró, iniciativa do Governo do Estado através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). A ação busca promover a interação do público com os grupos folclóricos e quadrilhas juninas presentes no Arraiá do Povo. Desta vez, o cortejo seguiu pela Passarela do Caranguejo, na Orla da Atalaia, atraindo sergipanos e turistas que por ali passavam.

No cortejo estavam as quadrilhas juninas Século XX (Aracaju), Poeirinha do Sertão (Laranjeiras), Unidos da Arrastapé (Itaporanga), Xodó da Vila (Aracaju) e Festa na Roça (Itaporanga). Também estiveram presentes os grupos Peneirou Xerém, Samba de Parêa (Laranjeiras), Batalhão de São João (Lagarto) e Bacamarteiros da Aguada (Carmópolis), com a música de Jailson do Acordeon e Trio, e a participação da Rural do Forró e da Ximbica.

Para a presidente da Funcap, Antônia Amorosa, esse foi um momento único de interação do povo com a cultura sergipana. “O cortejo representa uma aproximação da cultura popular com o povo. Se o povo não vai até a cultura, a gente tem que encontrar políticas públicas, ações, movimentos, eventos que promovam esse contato. Claro, aqui não tem nem 5% da quantidade que nós temos de grupos e de quadrilhas, mas é o início de um trabalho que a gente pretende expandir, com mais eventos, mais acontecimentos e mais aproximação entre sergipanos e turistas junto à cultura popular de Sergipe”, afirmou.

O cortejo marca uma iniciativa da gestão de aproximar o público da cultura sergipana em um momento especial como é o período junino. Em meio ao fim do Arraiá do Povo e à continuação da Vila do Forró, a alegria e a cultura sergipana pulsa em todas as festividades. “O Cortejo do País do Forró simboliza esse momento de celebração das nossas raízes, além de apresentar o que temos de mais rico para quem vem de fora”, completou Amorosa.

A turista Valéria Barreira, vinda de São Paulo, apreciou a passagem do cortejo. “É minha primeira vez em Aracaju. Amei o que vi, bem na época maravilhosa da festa. Nunca tinha visto, estou encantada com a receptividade das pessoas e com a beleza do lugar. Adorei, ano que vem eu estarei aqui de volta”, destacou.

País do forró

Este ano o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos do Estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa aconteceu no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, na Rua São João, Centro de Criatividade, no Gonzagão e no bairro 18 de forte. Ao todo, foram mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe teve o patrocínio do Banese, DESO, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Marco Ferro