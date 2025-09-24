Inauguração da nova casa de apoio da AMO reúne centenas de pessoas e celebra um novo marco

A Associação dos Amigos da Oncologia – AMO – inaugurou na última sexta-feira, 19 de setembro, a nova Casa de Apoio Anna Garcez, localizada na Rua Permínio de Souza, 81, no bairro Cirurgia, Aracaju. Centenas de pessoas entre autoridades, imprensa, voluntários, pacientes, colaboradores e amigos estiveram presentes na solenidade.

A cerimônia contou com falas de apresentação, agradecimentos e muitas homenagens. Após isso, foi realizado o descerramento da faixa e placa, seguida da benção do Padre Peixoto e da visita guiada ao espaço. Por fim, ocorreu um momento de confraternização com buffet e apresentações musicais.

UM LAR PARA QUEM PRECISA

A nova Casa de Apoio representa um salto significativo na capacidade de acolhimento da instituição. Com mais de 851 metros quadrados de área construída, distribuída em dois pisos, o espaço foi projetado para quase dobrar a capacidade de acolhimento da associação, passando de 40 (atual casa de apoio) para 70 pessoas por dia. Este aumento é vital para expandir o serviço da instituição e reduzir as filas de espera, garantindo que pacientes não precisem adiar suas vindas a Aracaju para a realização do tratamento.

O espaço foi cuidadosamente planejado para oferecer conforto e bem-estar, contando com seis dormitórios, 40 leitos e uma ala de home day com 30 acomodações, para aqueles que precisam de um local de descanso e apoio durante o dia, entre as sessões de tratamento. Além disso, a infraestrutura inclui um consultório para atendimentos básicos de saúde, uma cozinha, um refeitório com capacidade para 50 pessoas, áreas de convivência, nove banheiros, cinco sanitários e dois vestiários adaptados (garantindo que todos os pacientes, independentemente de sua mobilidade, possam utilizar as instalações com segurança e autonomia), além de um espaço de oração, diversas áreas de circulação, pergolado e jardim.

De acordo com o gestor institucional da AMO, Jeimy Remir, ao longo de um ano, a expectativa é que pelo menos três mil pessoas sejam acolhidas no novo espaço. “A nossa expectativa é que, ao longo de um ano, a gente consiga assistir três mil pessoas entre pacientes com câncer e seus familiares. Estamos muito felizes e agradecidos a toda sociedade sergipana por terem colaborado conosco ao longo de mais de 10 anos. Essa obra é um sonho realizado”, enfatizou Jeimy.

Para Fábio Silva, de 45 anos, paciente oncológico do município de Lagarto assistido pela instituição desde 2024, o momento foi carregado de emoção. “É muito emocionante ver esse prédio de pé. O que a AMO fez na minha vida através do acolhimento e do cuidado, foi indescritível. Essa é uma instituição para todos, independentemente de cor, raça e gênero, e presta suporte completo às pessoas com todo o atendimento multidisciplinar e inúmeros benefícios que nos concede. É realmente o cuidado completo”, relatou emocionado.

MÃOS QUE SE SOMAM

Mais de R$ 4 milhões foram investidos no projeto, um valor arrecadado ao longo de mais de dez anos. O valor inclui R$ 1.152.000,00 na aquisição e demolição de três imóveis , R$ 2.410.901,18 na obra civil e mais de R$ 469.000,00 em serviços adicionais e mobiliários. Deste montante, mais de R$ 1,5 milhão foram arrecadados em dez anos de campanhas solidárias, somados a recursos cruciais de emendas parlamentares de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores.

Dentre os recursos provenientes de emendas parlamentares, está o destinado pelo senador da república, Alessandro Vieira, que empregou para a instituição 1,2 milhões de reais. Alessandro destaca o trabalho fundamental da instituição. “Muito importante o trabalho que a AMO faz. Esse atendimento aos pacientes oncológicos é fundamental e proporciona dignidade e qualidade de vida. A gente vem apoiando a instituição durante o mandato, sendo mais de 1,2 milhões de reais empregados aqui”, afirmou o senador.

Outra mão amiga que chegou para somar, foi a do senador Rogério Carvalho, destinando 600 mil reais para a associação, uma grande contribuição para a construção. Ele reforça a importância da AMO na vida das pessoas. “Essa instituição tem uma função muito importante e grandiosa, que é cuidar das pessoas na hora que elas mais precisam. O nosso mandato é participante com muito orgulho dessa obra maravilhosa”, disse Rogério.

Além deles, outros diversos parlamentares contribuíram com a causa. O ex-deputado federal, Valadares Filho, destinou durante o seu mandato, 300 mil reais. Já a deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil, e os vereadores de Aracaju, Elber Batalha e Sargento Byron, destinaram 100 mil reais. A contribuição de todos (autoridades, empresas, parceiros e população) foi fundamental, e possibilitou a edificação desse sonho que irá transformar vidas através da esperança, do cuidado e, sobretudo, do amor.

Foto: Acrísio Siqueira

Felipe Tavares / Assessor de Comunicação