Infecções Hospitalares: prevenção é a chave para a segurança dos pacientes

No Dia do Controle das Infecções Hospitalares, professora da Estácio alerta para a importância da capacitação dos profissionais e do uso de protocolos

Nesta segunda-feira (15), é comemorado o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares. A data, instituída pela Lei nº 11.723/2008, tem como objetivo conscientizar autoridades sanitárias, diretores de hospitais e trabalhadores de saúde sobre a importância do controle das infecções hospitalares.

Segundo o Ministério da Saúde, “Infecção Hospitalar é a infecção adquirida após a admissão do paciente na unidade hospitalar e pode se manifestar durante a internação ou após a alta. Pela sua gravidade e aumento do tempo de internação do paciente, é causa importante de morbidade e mortalidade, caracterizando-se como problema de saúde pública.”

De acordo com a enfermeira e coordenadora do curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio em Sergipe, Rita Porto, a prevenção é a maior ferramenta na busca pela segurança do paciente e dos profissionais de saúde que atuam na assistência. Segundo ela, a forma mais simples e efetiva de evitar a transmissão de infecções em ambiente hospitalar é a higienização de mãos. “Precisamos capacitar todos os profissionais que ofertam cuidado diário ao paciente. Para isso, é de primordial importância o procedimento de lavagem das mãos, por exemplo”, destaca Rita.

A especialista reforça que é fundamental também seguir protocolos como o checklist da cirurgia segura para garantir a segurança do paciente em todas as etapas do processo cirúrgico. “Para a preservação da vida do paciente, o protocolo precisa ser respeitado por todos da equipe no pré, intra e pós-hospitalar. Ao fazer o controle com cuidado e responsabilidade, salvamos vidas!”, ressalta.

Rita destaca ainda que a conscientização sobre a prevenção e o controle das infecções hospitalares é de extrema importância para a sociedade. Com a adoção de medidas preventivas e o respeito aos protocolos de segurança, é possível garantir a preservação da vida dos pacientes e a saúde dos profissionais de saúde. “O tema é de extrema importância para todos, de tamanha responsabilidade na área da saúde, e esclarecedor para sociedade civil”, conclui a enfermeira.

