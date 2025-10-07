Infectologista Dra. Mariela Cometki alerta para sinais de fragilidade do sistema imunológico

A imunidade é uma das engrenagens mais sofisticadas do corpo humano — e, ao mesmo tempo, uma das mais sensíveis aos impactos do estilo de vida. Para a médica Dra. Mariela Cometki, infectologista e especialista em imunidade, cuidar do sistema imunológico vai muito além de “tomar algo para aumentar a defesa”: é um processo contínuo de construção da saúde, que exige atenção diária e acompanhamento médico responsável.

Segundo a especialista, o corpo costuma avisar quando algo não vai bem. “Os sinais mais comuns de uma imunidade fragilizada são infecções frequentes — como gripes e infecções urinárias —, cicatrização lenta, queda de cabelo, aftas recorrentes e fadiga excessiva. O problema é quando esses episódios se tornam repetitivos ou quando infecções simples evoluem de forma mais grave”, explica.

Ela ressalta que, nesses casos, é fundamental procurar um médico para investigar possíveis causas e deficiências nutricionais ou hormonais.

O verdadeiro significado de “aumentar a imunidade”

Do ponto de vista médico, o termo popular “aumentar a imunidade” não é o mais adequado. Dra. Mariela esclarece que o foco deve ser o equilíbrio do sistema imunológico. “Não existe milagre. O objetivo é regular o sistema de defesa, para que ele funcione de forma eficaz, sem exageros nem falhas. Isso se conquista com boas escolhas, suplementação correta e fortalecimento dos pilares da saúde”, afirma.

Os riscos da automedicação com vitaminas

A especialista alerta para o perigo do uso indiscriminado de suplementos. “Vitaminas como A e D podem causar intoxicação se ingeridas em excesso. Além disso, o uso sem acompanhamento médico pode mascarar sintomas de doenças ou criar uma falsa sensação de segurança”, alerta. O ideal, segundo ela, é avaliar por meio de exames laboratoriais se há realmente alguma deficiência a ser corrigida.

Quando o cansaço e os resfriados são sinais de problema

Cansaço e resfriados eventuais fazem parte da vida, mas há situações que merecem atenção. “O sinal de alerta surge quando as infecções se tornam repetitivas, intensas ou vêm acompanhadas de perda de peso, infecções graves ou dificuldade de recuperação. Nesses casos, é preciso procurar um especialista”, reforça.

A Dra. Mariela destaca que o estilo de vida é o principal determinante da imunidade. “Os pilares mais importantes são alimentação equilibrada, atividade física regular, sono de qualidade, manejo do estresse e acompanhamento da saúde hormonal e intestinal”, explica.

Ela acrescenta que pequenas atitudes diárias — como reduzir ultraprocessados, se exercitar e respeitar os momentos de descanso — têm impacto direto sobre as defesas do corpo.

O poder restaurador do sono

Durante o sono, o organismo ativa processos reparadores essenciais. “É nesse momento que são produzidas células de defesa e liberados hormônios que regulam o sistema imune. Dormir pouco ou mal aumenta a vulnerabilidade a infecções e atrapalha a recuperação. O sono é um dos remédios mais naturais e eficazes que temos”, enfatiza a médica.

Doenças que enfraquecem o sistema imunológico

Entre as condições que podem comprometer a imunidade, a infectologista cita diabetes, hipertensão, câncer, HIV, doenças autoimunes e o uso prolongado de medicamentos como corticoides e quimioterápicos. “O estresse crônico e o desequilíbrio emocional também têm impacto significativo sobre o sistema imunológico”, alerta.

Medicina preventiva: um investimento em vitalidade

Para a Dra. Mariela, a imunidade é sinônimo de autocuidado e longevidade. “Ela é o reflexo do nosso estilo de vida. Meu objetivo é mostrar que cuidar do sistema imunológico não é uma ação pontual, mas uma construção diária. A medicina preventiva é um investimento em vitalidade, produtividade e longevidade — e não apenas uma forma de evitar doenças.”

Sobre a Dra. Mariela Cometki

Formada em Medicina pela Universidade do Vale do Aço (MG), com residência médica em Infectologia pelo Hospital Universitário da UFMS, Dra. Mariela atua há mais de 15 anos em hospitais e clínicas, acumulando ampla experiência no cuidado a pacientes imunologicamente vulneráveis. É fundadora da Intervet – Saúde e Imunidade, clínica voltada ao atendimento personalizado e protocolos de fortalecimento imunológico. Além da prática clínica, ministra palestras e produz conteúdos educativos sobre prevenção e qualidade de vida.

O público pode adquirir mais informações através do site: www.dramarielacometki.com.br

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.