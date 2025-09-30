Inscrições para a etapa de Aracaju do Circuito de Corridas CAIXA terminam nesta terça

Turma da última hora tem até às 23h59 para confirmar participação na mais tradicional série de corridas de rua do Brasil, que será no domingo, dia 5, na capital do Sergipe
A turma que costuma deixar tudo para a última hora precisa se mexer. E rápido. Isso porque as inscrições para a etapa de Aracaju do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series terminam às 23h59 desta terça-feira (30). Quem ainda não garantiu um lugar na prova e não quer ficar de fora, precisa acessar o site do evento: https://circuitocaixa.com/2025-aracaju/.
A prova da capital do Sergipe da mais tradicional série de corridas de rua do Brasil será no domingo, dia 5 de outubro, com largada para os percursos de 5km e 10km na Praça de Eventos (Rua Delmiro Gouveia). O evento também vai contar com caminhada de 5km. Na página oficial do Circuito CAIXA também é possível conferir o regulamento geral, detalhes do percurso e mais informações importantes para os atletas amadores e de elite, incluindo as opções de kits dos atletas.
Kits – Em todas as etapas, o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series oferece duas opções de kits. Em Aracaju não será diferente. O kit CAIXA sai por R$ 89,00 (mais R$ 8,90 taxa de serviço), enquanto o kit Popular custa R$ 59,00 (mais R$ 5,90 taxa de serviço).
Os dois kits contam com número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova). A diferença entre os dois é que o kit CAIXA conta com dois itens a mais: camiseta e sacola.
Descontos – Quem utilizar o cartão de crédito CAIXA como forma de pagamento terá 20% de desconto ao confirmar sua participação na prova. Já os corredores acima de 60 anos pagarão 50% do valor da inscrição (esse desconto não é acumulativo com o desconto do Cartão de Crédito CAIXA e tem vagas limitadas).
Aracaju será a quarta de um total de 14 etapas da mais tradicional série de corridas de rua do Brasil. Além da corrida nos percursos de 10km e 5km – reunindo corredores de elite, atletas amadores e paratletas – o Circuito CAIXA também conta com caminhada de 5km.
Temporada 2025 – O Circuito CAIXA terá três provas a mais em relação ao ano passado. Aracaju será a quarta de um total de 14 etapas da mais tradicional série de corridas de rua do Brasil. Até agora, as cidades de Cuiabá/MT, Maceió/AL e João Pessoa/PB já receberam o evento. Depois da capital sergipana, a caravana segue para São Luís/MA (12/10); Natal/RN (19/10), Fortaleza/CE (02/11), Vitória/ES (09/11), São Paulo/SP (16/11). As demais etapas serão divulgadas em breve.
Pegada do Bem – Além do incentivo à corrida, uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series é o Pegada do Bem, uma ação social criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos.
Para as etapas da temporada 2025, os atletas têm um incentivo a mais. Quem doar um par de tênis em bom estado durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganha uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. Mas é preciso correr, porque somente os 150 primeiros doadores recebem o brinde.
História e tradição – Criado em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, considerando interrupção entre 2019 e 2023 em função da pandemia. Em 2024, no retorno às atividades, foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País. “Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o Esporte Brasileiro. Da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.
CIRCUITO CAIXA
TEMPORADA 2025
24/08 – Cuiabá (MT) – realizada
07/09 – Maceió (AL) – realizada
21/09 – João Pessoa (PB) – realizada
05/10 – Aracaju (SE)
12/10 – São Luís (MA)
19/10 – Natal (RN)
02/11 – Fortaleza (CE)
09/11 – Vitória (ES)
16/11 – São Paulo (SP)
*As demais etapas serão divulgadas em breve
ZDL – Assessoria de Imprensa – foto Luiz Doro / @dorofoto / HT Sports