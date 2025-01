Inscrições para o Pré-Universitário 2025 seguem até o próximo dia 2 de fevereiro

As inscrições para o processo seletivo do Programa Pré-Universitário 2025 seguem até o dia 2 de fevereiro. Os interessados devem acessar o site da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), na aba Editais e Seleções. Este ano serão ofertadas mais de 4.400 vagas, distribuídas entre 47 polos e 28 municípios de Sergipe. As vagas são destinadas a estudantes do 3° ano do ensino médio e ingressos da Rede Pública Estadual de Ensino.

A prova do processo seletivo será aplicada no dia 15 de janeiro e será composta por 40 questões inéditas, distribuídas nas quatro áreas do conhecimento: 14 questões de Linguagens e suas Tecnologias, 10 de Ciências Humanas e Sociais, 10 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e 6 de Matemática. Os resultados serão publicados no dia 25 de fevereiro e as aulas estão previstas para iniciar dia 10 de março. Após a divulgação do gabarito, os candidatos poderão solicitar reclassificação, se necessário.

A Coordenadora do Programa Pré-Universitário, Giselle de Pádua, ressaltou que é importante que esses candidatos não percam o prazo, pois o programa trará auxílio durante a preparação desses estudantes. “Nós do programa estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade para que esses estudantes alcancem o sonho de cursar o ensino superior”, disse.

O Preuni é considerado o maior curso preparatório do gênero no país e o que mais aprova no ensino superior do Estado, com uma diversidade tanto de cursos quanto de instituições públicas e privadas do Brasil. Ele é destinado a estudantes que cursam o 3º ano do Ensino Médio da rede pública no ano letivo de 2024, egressos da rede e candidatos inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Ensino Médio em 2024, com idade igual ou superior a 18 anos.

