Inscrições para o Sisu começam nesta sexta; Candidatos têm até dia 21 para se inscrever

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 abrirá suas inscrições nesta sexta-feira, 17, e seguirá até 21 de janeiro. Os candidatos interessados deverão ficar atentos quanto ao calendário de datas. O resultado da chamada regular será divulgado em 26 de janeiro, e a matrícula dos selecionados ocorrerá entre os dias 27 e 31 de janeiro. Quem não for convocado na primeira chamada poderá manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 31 de janeiro.

Este ano, o processo seletivo traz uma novidade para os candidatos cotistas: o Cadastro Único (CadÚnico) deve estar atualizado e concluído, conforme orientação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para participar, os candidatos devem acessar o site oficial do Sisu – https://sisualuno.mec.gov.br/#/login e fazer login com a conta gov.br. É possível escolher até duas opções de curso, definindo a ordem de preferência e o turno. O sistema permite a alteração das escolhas até o final do período de inscrição, considerando válida a última modificação realizada.

Os candidatos devem se inscrever dentro do período estipulado, acompanhar as etapas do processo seletivo e garantir que toda a documentação exigida esteja em ordem, principalmente no caso de cotistas, para quem o CadÚnico é obrigatório.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, os candidatos deverão ficar atentos ao calendário de inscrições e resultados, haja vista que ao ser divulgado os resultados do Enem, iniciam os períodos mais importantes para o acesso ao ensino superior em todo o país e em universidades internacionais conveniadas.

Sergipe no Enem e busca por vagas no Sisu

Sergipe se destacou no Enem 2024 com 69.376 inscritos, sendo 22.069 provenientes da rede pública estadual. O estado também registrou a maior taxa de presença no primeiro dia de provas, com 78,9% de comparecimento. Outro dado importante foi o desempenho dos estudantes sergipanos, pelo menos 77 alunos da rede pública obtiveram notas acima de 950 na redação, demonstrando a qualidade do ensino público no estado.

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) é uma das principais opções dos candidatos sergipanos no Sisu, oferecendo vagas em diversas áreas do conhecimento, como Ciências Humanas, Exatas, Biológicas e Tecnológicas. Os interessados devem observar as notas de corte, que variam conforme o curso e a modalidade de concorrência, seja ampla ou por cotas.

Outras oportunidades

Além do Sisu, os candidatos ao ensino superior também poderão utilizar as notas do Enem por meio da inscrição do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para o ProUni serão no período de 24 a 28 de janeiro, contando com as primeira e segunda chamada em 26 de fevereiro e manifestação de interesse na lista de espera de 26 e 27 de março. Já o Fies será de 4 a 7 de fevereiro com resultado no dia 18 de fevereiro e iniciação da convocação da lista de espera no dia 25 de fevereiro.

Para mais informações, acesse os sites oficiais do Ministério da Educação (MEC) – https:// www.mec.gov.br e do Inep – https:// www.inep.gov.br

Foto: Maria Odília