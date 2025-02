Inscrições prorrogadas para atividades esportivas no Estação Cidadania em Aracaju

A população de Aracaju tem mais uma chance para participar das atividades esportivas gratuitas oferecidas pelo Estação Cidadania, localizado no bairro Bugio. As inscrições foram prorrogadas e seguem até a próxima quinta-feira, 20 de fevereiro.

O espaço conta com uma ampla estrutura, incluindo um moderno ginásio poliesportivo para a prática de modalidades olímpicas e paralímpicas, pistas de atletismo e de salto em distância, parque infantil, vestiários, enfermaria e um campo de futebol em grama.

O secretário Aquiles Silveira destacou a importância das atividades ofertadas gratuitamente: “Esse é mais um complemento na vida educacional de crianças e adolescentes, oferecendo não apenas um momento de lazer, mas uma verdadeira oportunidade de vida e, quem sabe, até mesmo profissional”.

As atividades oferecidas contemplam crianças, jovens e adultos, divididas nos seguintes períodos:

Manhã:

Funcional (a partir de 7 anos)

Atletismo (9 a 17 anos)

Ginástica Rítmica (6 a 15 anos)

Ginástica Aeróbica (a partir de 7 anos)

Futsal (14 a 17 anos)

Basquete (6 a 17 anos)

Judô (10 anos em diante)

Karatê (7 a 12 anos)

Tarde:

Atletismo (9 a 17 anos)

FUT7 Feminino (7 a 17 anos)

FUT7 Masculino (6 a 10 anos)

Karatê (13 a 16 anos)

Futsal Feminino (6 a 17 anos)

Noite:

Taekwondo (a partir de 12 anos)

Os interessados devem se dirigir até a coordenação do Estação Cidadania, munidos de cópias do RG e CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para menores de idade, é necessária a presença dos pais ou responsável com documentação pessoal, além da declaração de matrícula escolar.

O Estação Cidadania está localizado na Rua Cleovansóstenes dos Santos, no bairro Bugio. Para mais informações, os interessados podem procurar a unidade diretamente.

Foto: Ascom/Sejesp