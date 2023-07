Instituições da área jurídica promovem II Seminário de Práticas Colaborativas

A Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe (ADPESE), em parceria com a EJUSE, a AMASE, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB-SE), a Escola Superior do Ministério Público de Sergipe (ESMP-SE), promoverá o II Seminário de Práticas Colaborativas. O evento ocorrerá de forma presencial, nos próximos dias 3 e 4 de agosto, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE).

O Seminário de Práticas Colaborativas contará com a presença dos renomados processualistas civis brasileiros, Mozart Borba Neves Filho, América Cardoso Barreto Lima Nejaim, Pedro Henrique Pedrosa Nogueira e Nilsiton Aragão, que vão abordar temas como ‘Medidas Atípicas’, ‘Cooperação Judicial’, ‘Cooperação Judicial nos Atos Concertados e a Participação do Sujeito’ e ‘Negócio Jurídico Processual’.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do e-mail: ejusemagistrado@tjse.jus.br, devendo ser enviado nome completo, CPF e e-mail.

Além da relevância jurídica no debate de temas importantes e afins do cotidiano das diversas classes jurídicas, o Seminário possui um caráter solidário, visto que a inscrição para o evento será realizada mediante a doação de brinquedos que serão encaminhados para a brinquedoteca do Presídio Feminino (Prefem), em Nossa Senhora do Socorro (SE). Esse espaço de socialização é destinado à convivência das mães internas e seus filhos, com idade na primeira infância, em dias de visitação.

A primeira edição do Seminário foi realizada em 2020 em formato virtual.

Por Osanilde Oliveira