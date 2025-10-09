Instrutor de karatê Manabu Murakami realiza seminário para atletas e treinadores

Três anos depois, o tricampeão mundial de karatê Manabu Murakami, um dos nomes mais respeitados da modalidade na Ásia, está de volta a capital sergipana para um seminário direcionado a 120 caratecas de quatro estados do Nordeste, nesta quinta-feira, 9, às 17h, no Colégio Master. Com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), o evento promete um intenso treinamento teórico e prático de karatê internacional para atletas e treinadores nordestinos.

Além de mestre, Manabu Murakami é o Instrutor-Chefe da Shotokan Karate Do International Federation (SKIF) e detém a patente 8.º Dan. “Teremos a honra de receber novamente a visita de uma fera do karatê internacional, um dos nomes mais importantes da história de nosso esporte”, informou um dos organizadores do evento, o professor Yoakan Jocélis.

Para o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, o incentivo aos esportes de luta é umas das missões da gestão municipal. “Estamos dando espaço para todas as artes marciais e o karatê é uma delas. Trata-se de uma modalidade de forte apelo nas escolas e que repassa ensinamentos como disciplina, respeito e cidadania aos praticantes, por isso terá sempre o nosso incentivo”, explicou o gestor.

Texto e foto ascom Sejesp