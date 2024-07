Instrutora do Senac SE participa de curso de Simulação Realística no Albert Einstein

A instrutora do curso técnico de enfermagem do Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Itabaiana, enfermeira Sara Cristina, participou em São Paulo da capacitação “Simulação Realística”. O curso foi promovido pelo Instituto Albert Einstein, entre os dias 15 e 17 de julho.

“Durante essa capacitação tivemos a oportunidade de aprender novas abordagens metodológicas que utilizam cenários realistas para integrar a prática e a teoria. Sempre estimulando o senso crítico, a segurança, a autonomia e a capacidade decisória dos alunos em situações reais que eles poderão enfrentar no seu dia a dia”, informou a instrutora.

A experiência, conforme ressalta Sara Cristina, foi enriquecedora para ampliar os conhecimentos.

“Foram dias de muito aprendizado, tanto técnicos quanto pedagógicos. A simulação realística é essencial para o ensino da enfermagem e de outros eixos da área da saúde. A manipulação do boneco realístico proporciona aos alunos confiança e competência na execução de procedimentos. Estou confiante em aplicar o que eu aprendi e contribuir ainda mais com a minha equipe e alunos”.

O Senac Sergipe busca oferecer sempre o que há de mais avançado que existe no mercado, visando melhor qualificar e capacitar seus alunos.

“Ao introduzir essa nova metodologia, traremos o avanço significativo na qualificação profissional. E essa capacitação reforça ainda mais o nosso compromisso com a excelência na profissionalização. Agradeço ao Senac Sergipe pela oportunidade e ao Instituto Albert Einstein pelo conhecimento compartilhado”, finalizou Sara Cristina.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

