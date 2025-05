INTS e MNSL: Parceria que une excelência e cuidado humanizado na saúde materno-infantil

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), referência em alta complexidade e vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem ampliado sua capacidade de atendimento por meio de uma parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). Desde outubro de 2024, o INTS atua na intermediação de mão de obra médica especializada em neonatologia e pediatria, áreas fundamentais para o cuidado materno-infantil.

Além de suprir a demanda por profissionais qualificados, o instituto implementou um modelo de gestão de escalas que alia expertise técnica à sensibilidade no trato com as equipes. Com isso, a maternidade mantém sua operação eficiente mesmo diante de desafios, evitando interrupções e garantindo continuidade no atendimento.

O grande diferencial dessa parceria, no entanto, vai além da organização operacional. O INTS trouxe à MNSL uma gestão centrada no cuidado humanizado. A coordenação de escalas, liderada por profissionais experientes, considera as particularidades de cada setor, acompanha os fluxos internos e mantém diálogo constante com as equipes da maternidade. “Não se trata apenas de montar uma escala. É um trabalho que exige critério, compreensão da rotina hospitalar e, acima de tudo, humanidade. Nosso objetivo é garantir assistência contínua e também condições dignas de trabalho para os profissionais”, afirma a coordenadora Dra. Nayanne Macieira.

A colaboração com o INTS não só solucionou antigas lacunas na cobertura médica da MNSL, como também elevou o padrão de qualidade dos serviços oferecidos, reforçando seu papel essencial na saúde da mulher e da criança em Sergipe. Em um cenário de crescente demanda por saúde pública, iniciativas como essa demonstram o valor de modelos de gestão que integram inovação, responsabilidade e respeito.

