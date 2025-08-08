Ipesaúde alerta para prevenção ao colesterol no combate às doenças cardiovasculares

Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, celebrado nesta sexta-feira, 8, em todo Brasil, o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) esclarece a importância do colesterol para o funcionamento adequado do organismo, bem como alerta para o fato que os níveis elevados de colesterol, especialmente do LDL – conhecido popularmente como “colesterol ruim” – como fator de risco para o desenvolvimento de doenças e de complicações cardiovasculares.

De acordo com o médico José Augusto Barreto Filho, cardiologista do Ipesaúde e professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o colesterol é uma substância lipídica fundamental ao organismo humano para a formação de membranas celulares e para a produção de hormônios e vitaminas. “Bioquimicamente, o colesterol é indispensável para múltiplas funções fisiológicas, como a síntese de vitaminas, a manutenção da integridade das membranas celulares, a produção de hormônios e a formação dos ácidos biliares, que auxiliam no processo digestivo”, pontua o especialista.

O colesterol circula no organismo associado a diferentes tipos de lipoproteínas: os principais são o LDL (lipoproteína de baixa densidade) e o HDL (lipoproteína de alta densidade). O LDL, conhecido populamente como “colesterol ruim”, é responsável por transportar o colesterol do fígado para as células, mas seu excesso pode se acumular nas paredes das artérias, favorecendo a formação de placas ateroscleróticas. Já o HDL, conhecido como “colesterol bom”, atua removendo o excesso de colesterol das células e das paredes vasculares, transportando-o ao fígado para ser metabolizado e eliminado. Por isso, o equilíbrio entre LDL e HDL é vital.

Prevenção, diagnóstico e acompanhamento

José Augusto esclarece que os níveis elevados de colesterol, especialmente do LDL, são fatores de risco significativos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ressaltando a necessidade de prevenção e controle adequados. “Quando presente em excesso, o principal impacto negativo do colesterol está relacionado à gênese da aterosclerose – processo caracterizado pelo acúmulo de placas lipídicas nas paredes das artérias, que podem resultar em eventos graves como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, responsáveis por grande parte da morbidade e mortalidade global”, diz.

De acordo com o especialista, um desafio clínico relevante é o fato de que a elevação do colesterol não manifesta sintomas perceptíveis, o que exige atenção constante. “O colesterol alto é uma condição silenciosa, que só pode ser detectada por meio da dosagem laboratorial do sangue, realizada preferencialmente após jejum de 8 a 12 horas. O acompanhamento periódico dos níveis de colesterol deve ser iniciado ainda na juventude, idealmente a partir dos 18 anos, especialmente para indivíduos com histórico familiar de doenças coronarianas precoces ou acidentes vasculares”, pondera o médico.

O cardiologista explica que a frequência das avaliações varia conforme o risco clínico do paciente, podendo oscilar entre exames anuais, bienais ou até semestrais, principalmente em pacientes que já apresentam eventos cardiovasculares. “É essencial que a população compreenda que, apesar de sua importância biológica, o controle do colesterol é um dos pilares da prevenção cardiovascular. Quando identificado precocemente e tratado adequadamente, é possível reduzir os riscos de complicações graves”, conclui o médico.

