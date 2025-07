Ipesaúde alerta para prevenção e diagnóstico das hepatites virais no Julho Amarelo

Em alusão ao Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites virais, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) faz um alerta para a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dessas doenças, que muitas vezes não apresentam sintomas na fase inicial, contudo, são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.

O Julho Amarelo busca mobilizar à população para o combate às hepatites – as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C – com foco na disseminação de informações sobre formas de contágio, vacinação e testagem. Muitos cidadãos convivem com a enfermidade sem saber, reforçando a necessidade de ações educativas.

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, provocando alterações leves, moderadas ou graves. Quando presentes na pessoa, podem se manifestar nas formas de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

Texto e foto Ipesaude