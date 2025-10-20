Ipesaúde chama atenção para os cuidados com a saúde bucal e a prevenção de doenças

Em referência ao Dia Nacional da Saúde Bucal e ao Dia do Cirurgião-Dentista, comemorados em 25 de outubro, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) destaca a importância da prevenção, do cuidado contínuo com a saúde bucal e dos serviços desta área disponibilizados aos seus usuários.

O Centro Odontológico Maria Viana Tavares de Bragança do Ipesaúde, em Aracaju, oferece atendimentos em diversas especialidades, como clínica geral, odontopediatria, endodontia, periodontia, cirurgia buco-maxilo-facial, radiologia, urgência e prevenção.

O Ipesaúde também disponibiliza atendimento bucal com odontólogos nas unidades regionais nos municípios de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores, Propriá e Simão Dias.

Manter uma boa higienização bucal, aliada a consultas regulares com o dentista, é essencial não apenas para a saúde dos dentes e gengivas, mas também para o bem-estar integral do corpo.

Sugestão de entrevistados:

Adriana Souza – dentista do Centro Odontológico do Ipesaúde

Myrlla Ribeiro – coordenadora do Centro Odontológico do Ipesaúde

Beneficiário assistido no Centro Odontológico do Ipesaúde

Sugestão de dias para gravação de reportagem

Dia 23 de outubro (quinta-feira): a partir das 8h

Dia 24 de outubro (sexta-feira): a partir das 8h

Endereço do Centro Odontológico do Ipesaúde

Praça da Bandeira, nº 373, Cirurgia, Aracaju/SE.

