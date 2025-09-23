Ipesaúde entregará certificados a participantes de programa de combate à obesidade

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) realizará nesta quinta-feira, 25, às 8h30, a entrega de certificados de finalização do programa Ipes Leve – focado na perda de peso e no combate à obesidade – a beneficiários do instituto.

A entrega dos certificados é um reconhecimento ao empenho, dedicação e envolvimento dos beneficiários ao longo do Ipes Leve. Entre os participantes do programa há diversos casos de experiências exitosas, com significativa perda de peso.

Desenvolvido no Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior do Ipesaúde, o Ipes Leve é uma iniciativa inovadora no enfrentamento global da obesidade, oferecendo suporte médico, nutricional e psicológico, bem como capacitação para os participantes adotarem um estilo de vida mais saudável e alcançarem os seus objetivos de bem-estar.

Programação

8h30 – Roda de Conversa com o psicólogo Mário Bruno

Tema: “Cuidar de si é seguir em frente: a conquista continua”

9h – Roda de Conversa com a nutricionista Graziella Roberta Santos Alfredo

Tema: “Alimentação saudável no dia a dia: construindo hábitos que transformam”

9h30 – Encerramento com entrega dos certificados

Serviço

O que: Entrega de certificados aos participantes do Ipes Leve – programa de perda de peso

Quando: 25 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Horário: a partir das 8h30

Local: Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior do Ipesaúde – localizado na Praça Almirante Tamandaré, nº 75, Bairro São José, Aracaju/SE

Ascom Ipesaúde