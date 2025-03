Ipesaúde inaugura novo espaço ortopédico e dobra a capacidade de atendimento

Focado na melhoria contínua dos serviços prestados aos beneficiários, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) inaugura no dia 25 de março, às 8h, um espaço exclusivo para consultas de Ortopedia, que foi projetado para oferecer agilidade e qualidade, duplicando a capacidade mensal de atendimento ortopédico. A nova estrutura funcionará dentro do Centro de Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco, que passará a se chamar Centro Integrado de Ortopedia e Reabilitação, centralizando em um único local os serviços de Ortopedia, Traumatologia e Fisioterapia, fortalecendo o compromisso da instituição com a excelência no cuidado à saúde.

Com um investimento de mais de R$ 350 mil, o espaço conta com uma estrutura moderna, acolhedora e humanizada, que inclui cinco consultórios; uma sala de pequenos procedimentos; entrada própria; uma recepção totalmente climatizada, com capacidade para comportar mais de 40 pessoas sentadas e três guichês de atendimento simultâneo, garantindo conforto para os usuários; uma sala de expurgo; e dois banheiros. Antes, as consultas ortopédicas ocorriam no Centro de Especialidades Médicas do Ipesaúde, na sede do instituto, com apenas três consultórios, junto com outras especialidades.

“Esse espaço da Ortopedia marca mais um avanço do Ipesaúde, que segue investindo em infraestrutura, e nasce com o propósito de oferecer aos nossos beneficiários serviços ortopédicos unificados, com mais conforto e qualidade, uma vez que tudo funcionará num ambiente funcional e exclusivo para a especialidade, ao lado da Reabilitação. Esse modelo unificado visa facilitar a vida dos nossos usuários, que poderão realizar consultas e iniciar tratamentos em um só lugar, de forma prática e segura. Além disso, com a ampliação da estrutura, a capacidade de atendimentos ortopédicos será dobrada, passando de 1.500 para 3.000 consultas mensais, garantindo mais acessibilidade e agilidade no cuidado à saúde”, destaca o presidente do Ipesaúde, Walter Pinheiro.

Ampliação das consultas

O Ipesaúde segue, também, investindo na qualificação dos seus profissionais, buscando sempre proporcionar um atendimento cada vez mais eficiente e resolutivo para os seus beneficiários. Além da ampliação do espaço físico, a quantidade de consultas será ampliada significativamente. A média mensal passará para 3.000, abrangendo todas especialidades (ortopedia geral e traumatologia; pediátrica; ombro e cotovelo; mão; quadril; coluna; joelho; pé e tornozelo; e tumores ósseos), incluindo ainda atendimento com neurocirurgião especialista em coluna.

Para a diretora de Promoção à Saúde do Ipesaúde, Priscila Kitawara, a ampliação da estrutura garante um atendimento ainda mais completo e personalizado, e possibilita que os beneficiários recebam o diagnóstico e o tratamento adequado para cada caso. “Temos um time de especialistas altamente qualificados, que permite atender desde casos mais simples até situações que exigem tratamentos mais complexos e específicos. Nosso objetivo é garantir que cada paciente receba o cuidado necessário, seja por meio de fisioterapia, procedimentos ambulatoriais ou, quando necessário, encaminhamentos para cirurgias. Tudo isso em um ambiente que preza pelo bem-estar e pela saúde dos nossos usuários”, destaca.

Funcionamento e marcação de consultas

O novo espaço da Ortopedia funcionará dentro do Centro Integrado de Ortopedia e Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco – localizado na rua Dom José Thomaz, nº 331, bairro São José, Aracaju – de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A marcação das consultas pode ser feita através dos canais de relacionamento do Ipesaúde: Central de Atendimento (79) 3226-2828, WhatsApp (79) 98810-2828, Chatbox no site do instituto ou presencialmente, no Centro de Especialidades Médicas do Ipesaúde, localizado na Rua Campos, nº 177, Bairro São José, Aracaju. Já para retorno, o usuário tem a opção de marcar no próprio atendimento da Ortopedia, após a consulta.