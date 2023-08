Ipesaúde orienta mães sobre importância da amamentação dos filhos

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) está intensificando neste mês de agosto, também conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação, as ações voltadas para o esclarecimento e importância do aleitamento materno.

A autarquia disponibiliza no Centro de Especialidades, localizado em sua sede, as consultas de pré-natal, que têm acompanhamento do obstetra e do enfermeiro, e de puericultura, que é feita por uma enfermeira neonatologista, especializada nesse serviço, e pela pediatra. Nesses dois serviços às gestantes, puérperas e mães são orientadas sobre a importância do aleitamento materno para os bebês, desde o nascimento. “As consultas com o pediatra são realizadas mensalmente até a criança completar um ano de idade, como preconiza a Organização Mundial de Saúde”, destacou a enfermeira e coordenadora da Enfermagem, Hianka de Góis Passos.

Para ela, o mês do aleitamento materno é uma oportunidade para conscientizar e mostrar para as mães os benefícios que a amamentação traz, já que muitas delas pelas dificuldades que enfrentam acabam recorrendo para as fórmulas infantis, que é uma maneira de alimentar o bebê, mas não é a ideal. “É fundamental que nos seis primeiros meses de vida da criança a alimentação seja feita exclusivamente através do leite materno”, salienta.

Hianka Góis: leite materno contém a imunidade inata, os anticorpos da mãe que protegem o bebê contra doenças – Fotos: Igor Matias / Secom

Hianka explica que no leite materno contém a imunidade inata, os anticorpos da mãe que protegem o bebê contra doenças como diarreia e infecções, principalmente as respiratórias. Sem contar com todos os nutrientes que a mãe consome na alimentação. “Por isso é tão importante observar a sua dieta”, afirmou.

Preparação

A preparação para a amamentação é feita antes do parto, com orientações que a futura mamãe recebe durante o pré-natal. Conforme a enfermeira obstétrica do Ipesaúde, Aline Oliveira, a gestante é orientada a como preparar o seio, sobre a questão da pega, além de receber informações a respeito do vínculo, que será criado entre a mãe e o bebê.

Aline Oliveira: gestante é orientada a como preparar o seio, sobre a pega, além de receber informações a respeito do vínculo, que será criado entre a mãe e o bebê

Segundo ela, a pega errada pode causar ferimento no seio. “O mais importante mesmo é orientar sobre a pega e o preparo do seio para a amamentação, além de entender que este é um momento que exige muito da mãe, porque o leite materno é o único alimento que será ofertado ao bebê, então a mãe tem que estar disponível durante todo o dia para nutrir o seu filho”, pontuou.

A enfermeira Aline Oliveira revelou ainda que muitas mães não conseguem amamentar quando se tem essa pega incorreta e que quando isso acontece gera muita frustração e elas acabam desistindo e optando pelas fórmulas infantis para lactentes.

Conforme a enfermeira obstétrica, algumas mães não amamentam porque não têm leite materno, mas outras não são orientadas corretamente sobre como estimular a produção do leite materno. “Nesse caso, é preciso que se busque um profissional que possa acompanhar a mãe e ensinar de que forma pode ser feita a estimulação da ordenha”, ressaltou, ao acrescentar que só em último caso deve-se optar pela fórmula.

Ela lembrou ainda da existência dos bancos de leite, que são importantes tanto para ensinar a questão do aleitamento quanto em relação a doação. “Como existem mães que têm muito leite e podem doar, os bancos de leite funcionam para isso, para que essas mães façam a sua doação para outros bebês que precisam”, enfatizou.

Marcação das consultas

No Ipesaúde a mãe é acompanhada do pré-natal até o puerpério de forma mais direta. No pré-natal, as consultas são feitas mensalmente com o enfermeiro e com o obstetra. No puerpério esse acompanhamento também é feito por dois profissionais, a enfermeira da puericultura e o pediatra.

As consultas com o pediatra também são realizadas mensalmente até a criança completar um ano de idade.

Do Pré-natal a gestante já sai do consultório deixando a consulta marcada para o outro mês. Depois que tiver o bebê, volta para consulta e já marca a ida ao pediatra para os primeiros 14 dias de vida e passa a ser acompanhada mensalmente até o bebê completar o primeiro ano.

A marcação da consulta no Instituto é feita tanto através da Central de Atendimento (79 3226-2828) ou presencialmente, na sede do Ipesaúde.

Fonte e foto assessoria