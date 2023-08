Ipesaúde registra aumento no número de consultas marcadas nos seus Centros

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) conseguiu o êxito de ampliar nos últimos sete meses o número de atendimentos aos beneficiários da autarquia. De acordo com os dados levantados pelo Centro de Especialidades, Centro de Endocrinologia e Diabetes, Centro de Reabilitação e Centro Odontológico do Instituto, houve aumento na quantidade de consultas marcadas e atendimentos realizados aos usuários.

De acordo com o gerente executivo de Unidades de Serviços do Ipesaúde (Geus), João Aragão Neto, no Centro de Especialidades houve um crescimento considerável. “A gente conseguia agendar em torno de dez mil consultas por mês e com a chegada de novos profissionais, hoje a gente marca 15 mil consultas por mês na nossa rede própria”, ressaltou.

Conforme João Aragão, a chegada de 42 médicos foi um dos motivos para a marcação de um maior número de consultas no Centro. “Atualmente, são 138 médicos atendendo na unidade. Temos quatro nutricionistas e 11 psicólogos fazendo atendimentos durante toda a semana. Entre os profissionais que foram contratados temos sete ortopedistas, perfazendo um total de 15 médicos dessa especialidade. Há ainda dois especialistas em Medicina da Dor que atendem aqui semanalmente”, relatou.

O gerente da Geus ressaltou ainda que esse saldo positivo no número de consultas marcadas só foi possível por causa do investimento que vem sendo feito em contratações de especialistas pela gestão. “É uma luta diária da direção do Ipesaúde na procura de novos profissionais para que seja prestado o melhor atendimento possível aos nossos beneficiários. E não vai parar por aqui, há uma perspectiva de que chegue ainda mais profissionais para que a gente possa atender ao nosso beneficiário com maior satisfação”, enfatizou.

Centro de Endocrinologia e Diabetes

O Centro de Endocrinologia e Diabetes também computou aumento. Na unidade, a quantidade de beneficiários atendidos teve uma elevação de 40%. Segundo a coordenadora, Kelly Bignardi, houve um aumento gradativo de janeiro até hoje na procura pelos serviços de endocrinologia adulto e pediátrico, clínica médica, consultas de enfermagem, nutrição, exame do pé, entre outros serviços prestados.

Ela salientou o crescimento significativo das marcações para o ambulatório de feridas, onde houve um salto de 150 atendimentos no mês de junho para 356 atendimentos até o último dia 27 de julho, com perspectiva de crescimento ainda maior para os próximos meses. “É possível ainda relatar que 70% dessas lesões são avaliadas como alta complexidade, 20% de média complexidade e apenas 10% de pequena complexidade”, pontuou.

A coordenadora disse que o Centro de Endocrinologia e Diabetes presta atendimento médico especializado e continuado e encontra-se de portas abertas para os beneficiários, visando acolher de forma humanizada os diversos tipos de patologias e complexidades, com uma equipe multidisciplinar qualificada e comprometida com a evolução dos pacientes.

Centro de Reabilitação

No Centro de Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco, o aumento no número de atendimentos de janeiro a julho foi de 20%. Nos sete primeiros meses de 2023, a unidade chegou ao marco de 56 mil atendimentos. “É um número bem significativo, é um quantitativo muito grande do número de atendimentos”, frisou a coordenadora Márcia Fonseca, para quem esse aumento é resultado do investimento que vem sendo feito pela gestão do Ipesaúde em novas contratações.

“Nós contratamos cinco fonoaudiólogos, dois fisioterapeutas na área neurológica, aumentamos a agenda da Reeducação Postural Global (RPG) e da fisioterapia na disfunção da Articulação Temporomandibular (ATM), da fisioterapia ortopédica, enfim, contratamos mais profissionais para ampliar a agenda de atendimentos e prestar um melhor serviço aos nossos beneficiários”, revelou.

A coordenadora informou também que a unidade, junto com a diretoria do Ipesaúde tem intenções de fazer novas contratações e ampliar cada vez mais a rede de atendimento da autarquia, principalmente na área de assistência às crianças com algum tipo de deficiência.

Centro odontológico

O atendimento aos beneficiários que buscam os serviços do Centro Odontológico também cresceu nos últimos sete meses. Conforme a coordenadora da unidade, Myrlla Ribeiro, de janeiro até julho, houve um aumento mensal de atendimento de 20%.

Segundo Myrlla, esse aumento se deu em razão do credenciamento de mais profissionais. “Hoje a gente está com uma média de 60 odontólogos, prestando atendimento nas unidades da capital e do interior do Estado. Em janeiro eram 48 profissionais. Somente esse ano nós já tivemos 12 credenciamentos para o Centro Odontológico, com isso, conseguimos elevar o número de profissionais e, por consequência, aumentamos a quantidade de consultas”, enfatizou.

Cumprimento de metas

Para o presidente do Ipesaúde, Cláudio Mitidieri, conseguir aumentar o número de atendimentos e de marcação de consultas nas unidades do Instituto significa o início da efetivação das metas da gestão. “O mais importante é que estamos realizando isso dentro do serviço prestado pelas unidades próprias da autarquia, como planejamos desde que chegamos aqui em janeiro. É fundamental lembrar que estamos ajustando tudo para que possamos fazer muito mais pelos nossos beneficiários. Se hoje atendemos 15 mil pessoas ao mês, no Centro de Especialidades, daqui até o final do ano teremos a tarefa de ampliar ainda mais esses números, com a contratação de mais profissionais, tornando esse um compromisso viável”, assegurou.

