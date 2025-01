Isac discute melhorias na saúde de Aracaju em reunião com a secretária de Saúde

Na última quarta-feira, 8, o vereador Isac Silveira (União Brasil), líder da prefeita de Aracaju na Câmara Municipal, participou de uma reunião com a secretária municipal de Saúde, Débora Leite, e representantes da Universidade Tiradentes (UNIT).

O encontro teve como foco principal discutir soluções para melhorar os serviços de saúde pública da capital, fortalecendo o compromisso com o respeito ao dinheiro público e a transparência na gestão. Durante a reunião, Isac enfatizou a importância das parcerias público-privadas para promover avanços significativos no sistema de saúde.

“A parceria com o setor privado, quando pensada com um olhar republicano, pode trazer grandes conquistas e contribuir para a construção de uma nova cidade, com mais eficiência e qualidade no atendimento à saúde”, destacou Isac.

Ao longo de seu mandato, Isac tem trabalhado para mudar a realidade da saúde pública em Aracaju. Como líder da prefeita, ele tem buscado soluções para corrigir deficiências históricas, especialmente na rede básica, promovendo mudanças que garantam o avanço do sistema e um atendimento mais humanizado.

O vereador também tem reforçado a importância de priorizar ações que respeitem o dinheiro público, oferecendo resultados concretos para a população. “Nosso objetivo é garantir aos aracajuanos um sistema de saúde que funcione com qualidade e respeito. Transparência e compromisso são pilares da nossa atuação, para que possamos superar as dificuldades e avançar em direção a uma saúde pública eficiente”, afirmou Isac.

A reunião reforça o compromisso do vereador em trabalhar por uma nova cidade, onde a saúde pública atenda com dignidade e eficiência às necessidades da população. Como líder da prefeita, Isac segue empenhado em construir um futuro com mais mudanças positivas e avanços para Aracaju.

Texto e foto assessoria