 Itabaiana derrota América de Propriá por 3 a 0 na 1ª rodada da Copa Lotese Governo

A noite da terça-feira (15/07) foi de abertura do Copa Lotese Governo do Estado. Após 11 anos, a competição retornou ao cenário esportivo. E o estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, foi o palco da estreia.

O duelo entre Itabaiana e América de Propriá marcou o início da edição de 2025. Em uma partida muito equilibrada, os gols só saíram no segundo tempo. Aos 19 minutos, o atacante Jackson do Itabaiana abriu o placar. Depois foi a vez do Kauã ampliar aos 42 minutos. E o atacante Pedro Henrique finalizou a goleada aos 44 minutos. Final: Itabaiana 3 x 0 América de Propriá.

A Copa Lotese Governo do Estado terá sequência nesta quarta-feira e será finalizada na quinta-feira. Acompanhe os 1ª rodada da Copa Lotese Governo do Estado:

16 de julho (quarta-feira)

15h15 – Lagarto x Guarany, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas:

Árbitro Central: Pedro Afonso Oliveira – FSF

Assistente 1: Leonardo de Jesus Silva – CBF

Assistente 2: Amanda Santos Oliveira – CBF

Quatro Árbitro: Michel Lima Tavares – FSF

Analista de Campo: Emerson Fontes Santos – FSC

19h – Sergipe x Dorense, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Arthur Fontes Azevedo – CBF

Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel – CBF

Assistente 2: Fábio Gomes – FSF

Quatro Árbitro: Diego Messias Santos – FSF

Analista de Campo: Mário Sérgio da Silva Bancilon – CBF

17 de julho (quinta-feira)

19h – Confiança x Falcon, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Éder Marinheiro Souza – FSF

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: Willian Cavalcante Santos – FSF

Quatro Árbitro: Jade Moreno Almeida – FSF

Analista de Campo: Ailton Farias da Silva – CBF

FSF – Foto: Chardson Machado/Itnet