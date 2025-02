Itabaiana e Guarany vencem na abertura da 6ª rodada do campeonato sergipano

Dois jogos realizados nesta tarde deste sábado (08), marcaram a abertura da 6ª rodada do Sergipão. Os duelos aconteceram no interior do estado. Na região do sertão, as equipes do Dorense e Guarany entraram em campo, no estádio Ariston Azevedo, em N.Sra das Dores.

Os visitantes venceram por 2 a 1. Os gols do Guarany foram de Jefinho e Pedrinho. O atleta, Lucas marcou para o Dorense. Com o resultado, o galo do sertão chegou aos sete pontos na tabela de classificação.

Na região centro-sul, o time do Lagarto recebeu o Itabaiana, no clássico do interior. A partida aconteceu no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. O único gol da partida foi marcado no segundo tempo pelo atacante, João Victor aos 11 minutos. Final: Lagarto 0x1 Itabaiana.

Acompanhe a classificação com os resultados desta tarde do Sergipão SuperBet:

1) Confiança 13 pontos

2) Itabaiana 12 pontos

2) Lagarto 10 pontos

3) Falcon 09 pontos

4) América de Propriá 08 pontos

5) Sergipe 08 pontos

6) Guarany 07 pontos

7) Barra 04 pontos

9) Dorense 02 pontos

10) Carmópolis 01 ponto

O estadual terá sequência neste domingo e a rodada será finalizada na segunda-feira. Confira os confrontos da 6ª rodada. Confira os confrontos do Sergipão SuperBet:

Domingo (09/02)

16h – Barra x América de Propriá, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

18h – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

Segunda-feira (10/02)

15h30 – Falcon x Carmópolis, arena Batistão, em Aracaju

FSF – Foto: José Camilo/LFC