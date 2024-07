ITPS alerta para possíveis danos causados pelo consumo de embutidos com aditivos

Os fabricantes devem atender aos limites da utilização de aditivos

O consumo de produtos cárneos embutidos, como linguiça, mortadela, salsicha e salame, requer atenção redobrada quanto ao consumo, já que os aditivos utilizados para garantir tempo de prateleira podem prejudicar a saúde se utilizados em excesso. O alerta é do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Para garantir que os produtos não causem danos à saúde do consumidor, os fabricantes devem atender aos limites da utilização de aditivos, estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura. É o que explica a coordenadora do Laboratório de Bromatologia do ITPS e doutora em alimentos e nutrição, Karina Leão.

Segundo ela, é importante o monitoramento constante da conformidade com as normas para a credibilidade das fábricas e a confiança dos consumidores. “É fundamental que os fabricantes fiquem atentos às quantidades de nitrito de sódio utilizadas em seus produtos e busquem sempre o padrão de identidade e qualidade. O ITPS está à disposição para realizar as análises necessárias e oferecer o suporte técnico requerido para que esses produtos estejam em conformidade com as exigências regulatórias”, garante.

O nitrito de sódio é amplamente utilizado na conservação de produtos cárneos. No entanto, seu uso em altas concentrações pode ser prejudicial, podendo estar associado a uma série de problemas de saúde, incluindo hipertensão, uma condição que pode levar a complicações cardiovasculares graves, como ataques cardíacos e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Além do nitrito de sódio, Karina Leão destaca que outros componentes como proteína, gordura, cálcio e umidade também são regulamentados em produtos embutidos. “Esses produtos são obtidos através de carnes mecanicamente separadas, que têm limites específicos para proteína, gordura e cálcio, entre outros componentes. Todas essas regulamentações visam garantir que os alimentos não causem doenças ao consumidor,” detalha.

Além disso, o consumo elevado de nitrito de sódio aumenta o risco de desenvolver certos tipos de câncer, especialmente o câncer gástrico e colorretal. Isso ocorre devido à formação de compostos carcinogênicos, conhecidos como nitrosaminas, durante a digestão.

A diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, destaca a relevância dessas análises para a saúde pública e a segurança alimentar. “Nosso objetivo é quantificar, com precisão, o nitrito de sódio presente em produtos cárneos embutidos comercializados em Sergipe, garantindo que estejam dentro dos limites seguros, estabelecidos pelas diretrizes dos órgãos reguladores,” afirma. Ela ressalta ainda que o monitoramento contínuo é essencial para identificar possíveis irregularidades e proteger os consumidores.

Visualmente, os consumidores não conseguem identificar os altos níveis de nitrito de sódio presentes nos alimentos. Portanto, para quantificar em alimentos, é essencial realizar uma análise laboratorial. No ITPS, esses ensaios são conduzidos por profissionais altamente capacitados, utilizando equipamentos avançados e técnicas específicas para garantir resultados.

Penalidades

Responsável por fiscalizar e regular a produção de alimentos de origem animal no estado, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) garante que as empresas atendam aos requisitos estabelecidos para serem comercializados em Sergipe. Para fortalecer o trabalho de regulação, uma parceria entre a Emdagro e o ITPS assegura que os alimentos embutidos atendam aos requisitos estabelecidos.

A diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade, explica que o órgão realiza fiscalizações nas fábricas do estado que possuem Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Em caso de irregularidades, constatadas após as análises realizadas pelo ITPS, a empresa poderá sofrer sanções caso a inconformidade do alimento seja comprovada.

“O responsável pela produção, processamento e comercialização dos alimentos deve responder legal e judicialmente, caso se comprove omissão ou negligência em relação à higiene, adição de produtos químicos ou biológicos. As penalidades para o infrator incluem sanções de natureza civil e penal, além de medidas administrativas, com multas que podem chegar a R$ 1.000,00”, alerta Aparecida.

Serviço

Para solicitar os serviços do ITPS, os interessados devem buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), presencialmente na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju; por meio do telefone (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

