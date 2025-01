Janeiro Branco: psiquiatra fala sobre o que fazer para cuidar da saúde mental

Especialista também elencou as doenças mais comuns que afetam os brasileiros

A saúde mental é um aspecto fundamental do bem-estar geral e envolve o estado emocional, psicológico e social de um indivíduo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é definida como um estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de lidar com as tensões da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para sua comunidade.

No Brasil, as doenças mentais mais comuns incluem a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e os transtornos relacionados ao uso de substâncias, como o álcool e outras drogas. Essas condições afetam milhões de brasileiros e podem ter um impacto significativo na qualidade de vida.

Mas de acordo com o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Ages, parte integrante da Inspirali, melhor ecossistema de educação em saúde do país, José Carlos Morais, detectar essas doenças logo no início é essencial para um tratamento eficaz. “É importante estar atento a sinais como tristeza constante, desânimo, perda de interesse em atividades, dificuldades de concentração, irritabilidade, problemas de sono e alterações no apetite. No caso da ansiedade, preocupações excessivas, sensação de falta

de controle e reações físicas, como taquicardia e sudorese, são indicativos de que algo não está bem”, pontuou o médico.

O especialista destaca que para cuidar da saúde mental no dia a dia, algumas práticas podem ser adotadas. “Manter uma rotina de sono adequada, praticar atividades físicas, ter uma alimentação equilibrada, cultivar boas relações sociais e dedicar tempo a hobbies são fundamentais para o equilíbrio emocional. Além disso, técnicas de relaxamento, como a meditação e a respiração profunda, podem ser eficazes no gerenciamento do estresse”, exemplifica Dr. José Carlos.

O docente ainda alerta sobre a importância de saber quando buscar ajuda profissional. “Se os sintomas persistirem por semanas ou meses, interferindo nas atividades diárias, é o momento de procurar um psicólogo ou psiquiatra. Sinais de alerta incluem dificuldades para realizar tarefas cotidianas, pensamentos negativos constantes, sensação de desesperança, isolamento social e ideação de autolesão. O suporte profissional pode ajudar a identificar e tratar transtornos, oferecendo orientações para melhorar o nosso bem-estar”, finalizou.

Em resumo, os cuidados são essenciais para a qualidade de vida e envolve práticas cotidianas, além da disposição para buscar ajuda quando necessário. A OMS enfatiza a importância de reconhecer e tratar problemas de saúde mental como parte integral da saúde geral.

Texto e foto Grecy Andrade