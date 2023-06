Jogos da Primavera definem novas datas para as competições de atletismo e ciclismo

As competições de atletismo e ciclismo nos Jogos da Primavera precisaram ser adiadas devido às fortes chuvas que atingiram a capital na semana passada. Passado esse período, o Governo de Sergipe, através das Secretarias de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Educação e Cultura (Seduc), resolveu remarcar as provas de atletismo para os dias 12 e 13 de junho, na Universidade Tiradentes, e o ciclismo para o dia 14, no Kartódromo da Orla da Atalaia.

As novas datas estão sendo comunicadas aos estudantes com antecedência, para que possam se preparar e organizar a logística do dia da prova. Todas as informações podem ser encontradas também no boletim disponível no novo site dos Jogos da Primavera (jogos.seduc.se.gov.br).

O atletismo é a segunda modalidade com o maior número de inscritos, totalizando 2.811 atletas de escolas públicas e particulares de Sergipe. No ciclismo, 116 atletas com idades entre 12 e 17 anos estarão competindo.

A secretária de estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, explica a necessidade de adiar as competições das duas modalidades que estavam previstas para a semana passada. “Choveu muito na madrugada anterior e durante a manhã as duas pistas estavam encharcadas, sem condições de competição com segurança. Era perigoso para os atletas, por isso decidimos marcar uma nova data, sem prejuízos aos competidores e à competição”, afirma.

Foto: Igor Matias