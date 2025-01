Jornada Pedagógica impulsiona planejamento e fortalece ensino na Rede Estadual

A Jornada Pedagógica 2025 segue mobilizando as Diretorias Regionais de Educação (DREs) de Sergipe em um grande esforço para preparar as escolas da Rede Estadual, tanto na capital quanto no interior, para o início do ano letivo. O evento organizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) tem se consolidado como um espaço estratégico para o planejamento e alinhamento das diretrizes pedagógicas, com a culminância marcada para o dia 5 de fevereiro, quando as orientações serão consolidadas para gestores e professores.

A diretora da Diretoria Estadual de Educação (DEA), Gilvânia Guimarães, ressaltou a importância da jornada para uma organização eficiente das escolas. “A partir dessa semana, o planejamento já se inicia nas unidades de ensino, consolidando um plano de ações que será executado ao longo do ano, sempre com foco na aprendizagem dos nossos alunos”, destacou.

O secretário da Seed, Zezinho Sobral, enfatizou que a jornada não apenas fortalece a gestão pedagógica, mas também contribui para a organização de aspectos administrativos das escolas. “Além da parte pedagógica, estamos alinhando a distribuição de materiais e outros pontos essenciais para o funcionamento das unidades de ensino. Esse trabalho conjunto com a DEA tem sido fundamental para um retorno eficiente às aulas”, explicou.

Nas Diretorias Regionais de Educação, as atividades da jornada avançam intensamente. Na DRE03, a programação abrangeu palestras sobre inteligência emocional para gestores e estratégias de avaliação, além de debates conduzidos por departamentos da Seed sobre temáticas pedagógicas. O diretor da DRE03, Gladston Silva, ressaltou que o momento é essencial para a troca de boas práticas e a busca de soluções para os desafios enfrentados pelas escolas. “A orientação do DEA tem sido fundamental para alinharmos nossas ações e enfrentarmos as necessidades específicas de cada unidade de ensino”, afirmou.

Já na DRE07, foram realizadas oficinas formativas voltadas para a reflexão sobre a gestão pedagógica e administrativa. O encontro reuniu gestores escolares, secretários, coordenadores pedagógicos e professores das unidades de ensino vinculadas à regional. A diretora da DRE07, Graça Albuquerque, ressaltou que a troca de experiências entre os participantes tem sido enriquecedora. “Essa interação permite compartilharmos boas práticas e alinharmos nossas ações com as orientações do DEA”, disse ela.

A Jornada também tem impactado diretamente as escolas estaduais. A diretora do Centro de Excelência John Kennedy, Armênia Fernandes, comentou que a iniciativa trouxe estratégias e informações valiosas para o planejamento do próximo ano letivo: “Estamos buscando implementar mudanças na matriz curricular de 2025, e esse momento tem sido essencial para essa construção”.

Foto: Maria Odília