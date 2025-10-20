Jovem Penedense, de 17 anos, brilha no vôlei no clube Avojoi, de Joinville-SC

Caio Felipe Vital Santos, conhecido no mundo do vôlei como Caio Vital, 17 anos, penedense, filho de Fátima e Cidário, iniciou no CRB de Maceió, como central, onde foi campeão alagoano sub16, vice-campeão sub18 e campeão brasileiro sub16, 2° divisão, em 2023.

Atualmente, está no clube Avojoi, de Joinville-SC. Caio foi convocado para o CBS pelo terceiro ano consecutivo.

Disputou o CBS sub18, em Saquarema-RJ, de 15 a 19/10/2025, onde sagrou-se vice-campeão brasileiro sub18. Foi destaque na primeira partida da competição. Apresentou excelente desempenho e conquistou o título de melhor central da competição!

Confira sua trajetória:

1º sub 16 (estadual Alagoano)

2º sub 18 (estadual Alagoano)

2º sub 19 (estadual Alagoano)

1º Campeão Brasileiro de seleções sub 16

2024

2º sub 21 (estadual Catarinense)

3º sub 17 (estadual Catarinense)

1º sub 17 (liga Catarinense)

2025

1º micro-regional (Jesc) Escolar

1º regional (Jesc) Escolar

3º micro-regional (Jasc) Adulto

2º regional (Jasc) adulto

Foto reprodução